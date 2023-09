Łapcie promocje w serwisach VOD. Nie tylko Disney+ ma dobrą ofertę

Serwisy streamingowe od czasu do czasu idą na rękę zarówno nowym subskrybentom, jak i stałym klientom. Redakcja naTemat zebrała wszystkie aktualne promocje, jakie znajdziecie m.in. na Disney+, SkyShowtime i Netfliksie.

Promocje na platformach streamingowych takich jak Netflix, Disney+ i HBO Max. Fot. Bastian Riccardi / Unsplash

DISNEY+

Już od 6 września do 20 września Disney+ będzie można subskrybować za jedynie 6,99 zł miesięcznie przez najbliższe trzy miesiące. W tym okresie zmianie nie ulega roczna opłata za abonament, która wynosi 289,90 zł. "Oferta jest ważna do 20 września bieżącego roku. Po trzech miesiącach następuje automatyczne odnowienie po obowiązującej miesięcznej cenie detalicznej 37,99 zł, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana wcześniej" - czytamy w komunikacie Disney+. Dodatkowo oferta dotyczy wyłącznie nowych i powracających subskrybentów bez aktywnej subskrypcji.

Wspomnijmy, że od grudnia Disney+ ma wprowadzić podwyżki cen abonamentu. Za rok zapłacimy wówczas 379,90 zł, zaś za jeden miesiąc subskrypcji 37,99 zł.

SKYSHOWTIME

SkyShowtime, który w Polsce jest stosunkowo od niedawna, bo od lutego bieżącego roku, ma okazyjną cenę za pierwsze 12 miesięcy. Jeśli zarejestrujemy się w serwisie, opłata miesięczna wyniesie nas zaledwie 14,99 zł. Promocja potrwa do 30 września i jest skierowana wyłącznie do nowych subskrybentów. Co ciekawe, promocja ta nie jest widoczna na stronie głównej serwisu.

Przypomnijmy, że korzystanie z usługi SkyShowtime daje nam dostęp m.in. do produkcji wytwórni DreamWorks, Universal, Paramount Pictures i Peacock. W ofercie znajdziemy tam takie nowości jak "Dungeons & Dragon: Złodziejski honor" z Chrisem Pine'em, "M3GAN" z Allison Williams oraz "Babilon" z Bradem Pittem i Margot Robbie.

NETFLIX

Nowi abonenci Play i UPC Polska mogą liczyć na 2-miesięczną subskrypcję Netfliksa (plan podstawowy) za darmo. Dotyczy ona osób, które skorzystają z usługi Telewizja Max. Nadmieńmy, że wspomniany plan kosztuje standardowo 29 zł miesięcznie.

W listopadzie minionego roku Netflix wprowadził plan z reklamami w Stanach Zjednoczonych. Jak zareagowali na niego Amerykanie? Usługa momentalnie stała się hitem. Oferta ma zadebiutować w Polsce najwcześniej w 2024 roku.

HBO MAX

HBO Max, który stworzył seriale "Gra o tron", "Sukcesja", "Biały lotos", "The Last of Us" z Pedrem Pascalem i Bellą Ramsey, a także "Ród smoka", nie posiada obecnie żadnej oferty promocyjnej. Cena miesięcznej subskrypcji wynosi 29,99 zł. Zainteresowani zakupem rocznego abonamentu, który kosztuje 234,99 zł, zaoszczędzą na nim aż 124,89 zł.

"Jeśli zdecydujesz się zapłacić 234,99 zł za rok z góry, możesz oszczędzić 34%. To tak, jakby cztery z 12 miesięcy były za darmo" – napisało w komunikacie na stronie HBO Max

AMAZON PRIME VIDEO

Za miesiąc użytkowania zapłacimy za Amazon Prime Video tylko 10,99 zł miesięcznie i 49 zł rocznie. Serwis nie oferuje w tej chwili żadnych promocji. Nowi odbiorcy mogą jednak liczyć na 3-miesięczny okres próbny i to za darmo.

"Po zakończeniu okresu próbnego pobierzemy z Twojej karty kwotę zależną od wybranego przez Ciebie planu. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie" – czytamy na stronie platformy.

APPLE TV+

Apple TV+ na razie nie ma żadnych promocji w swojej ofercie. " Przy zakupie urządzenia Apple dostajesz trzymiesięczną subskrypcję Apple TV+ w prezencie. (2) Po bezpłatnym 7-dniowym okresie próbnym miesięczna subskrypcja kosztuje tylko 34,99 zł" – podał w komunikacie serwis streamingowy. Co obejrzymy na Apple TV+? M.in. "Silos" z Rebecką Ferguson, "W tłumie" z Tomem Hollandem, "Fundację", "Dickinson" i "CODĘ".