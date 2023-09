Olivia Rodrigo zrobiła furorę swoim energetycznym i chaotycznym występem na gali MTV Music Video Awards. Chaos był jednak... całkowicie kontrolowany. Wybuchy, walące się dekoracje i ucieczka 20-letniej gwiazdy ze sceny były zaplanowane. Nabrała się nawet Selena Gomez.

Olivia Rodrigo nabrała widzów Fot. Timothy A. CLARY / AFP/ East News // YouTube / MTV

MTV VMA, czyli MTV Video Music Awards, to nagrody dla teledysków i produkcji muzycznych wręczane przez MTV i jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień muzycznych, które wyznaczają trendy. W tym roku na gali w Newark w New Jersey triumfowała Taylor Swift, która zgarnęła aż dziewięć statuetek spośród jedenastu nominacji.

Jedną z nich, za utwór pop "Anti-Hero", wręczył jej boysband N Sync, który pojawił się na scenie w starym składzie. Joey Fatone, Justin Timberlake, JC Chasez, Lance Bass oraz Chris Kirkpatrick stanęli razem na scenie po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat i zrobili prawdziwą furorę na widowni.

Wśród laureatów MTV VMA 2023 (statuetki to srebrni astronauci na księżycu) znaleźli się również m.in. Nicki Minaj, SZA, Ice Spice, Blacpink, Olivia Rodrigo, Doja Cat i Lana del Rey. Nagrodę za życiowe osiągnięcia (Michael Jackson Video Vanguard Award) odebrała Shakira (której zarzucono występ z playbacku), a raper Diddy został wyróżniony nagrodą specjalną dla globalnej ikony.

Olivia Rodrigo na MTV VMA 2023:

Czytaj także: https://natemat.pl/510382,taylor-swift-z-gora-statuetek-oto-ikoniczne-momenty-mtv-vma-2023

Na scenie (MTV VMA słynie ze spektakularnych występów na żywo) wystąpili we wtorek m.in. Shakira, Doja Cat, Nicki Minaj, Diddy, Måneskin, Cardi B i Megan Thee Stallion. Wśród występujących była również Olivia Rodrigo, która tego wieczoru zgarnęła nagrodę za najlepszy montaż teledysku "Vampire" (odpowiadali za niego Sofia Kerpan i David Checel).

20-letnia artystka i autorka hitu "drivers license", która niecały tydzień temu wydała swój drugi album "Guts", wykonała aż dwie piosenki "Vampire" i "Get Him Back!". Występ Olivii Rodrigo był naprawdę spektakularny: gdy gwiazda śpiewała "Get Him Back!" wraz z nią tańczyły... jej klony. Jednak największe zamieszanie był wcześniejszy wykon singla "Vampire".

W pewnym momencie pirotechniczne wybuchy zaczęły sprawiać wrażenie niekontrolowanych i coraz groźniejszych, a na scenę zaczęły upadałć fragmenty dekoracji. Wokalistka śpiewała dalej, ale wyglądała na przestraszoną. Gdy na podłogę spadła kotara, na scenę wbiegł pracownik ochrony i eskortował ją za kulisy, a na scenie zgasło światło.

Wszystko wyglądało na tyle realnie, że widownia również była zaniepokojona. Kamera pokazała nawet zszokowaną Selenę Gomez, która z przerażeniem w oczach obserwowała całą sytuację. Tymczasem cała awaria była zaplanowanym fragmentem występu: takie same niepokojące rzeczy dzieją się bowiem w teledysku do "Vampire" Olivii Rodrigo. Po chwili scenografia się zmieniła, a Olivia Rodrigo jakby nigdy nic wróciła na scenę i wraz z tancerkami wykonała rockowy kawałek "Get him back!".

Internauci wychwalają występ Rodrigo i nie mogą się nadziwić, że artystka zdołała wszystkich nabrać. "Gwiazdy na widowni wyglądały na bardzo zdezorientowane, kiedy wszystko zgasło, to był naprawdę ikoniczny moment", "Dajcie tej dziewczynie Oscara, sprawiła, że wszyscy się przestraszyli", "Zasługuje za to na cholernego Oscara, nawet Selena się przeraziła", "Właśnie tak otwiera się show, niesamowite", "Ależ ona jest autentyczna" – brzmią komentarze pod filmem z występu na YouTube.

Czytaj także: https://natemat.pl/510379,mtv-vma-2023-kto-wygral-pelna-lista-zwyciezcow