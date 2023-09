W modzie nic już nie zdziwi? Do takiego wniosku najwyraźniej doszła publiczność jednego z pokazów mody na Fashion Week w Nowym Jorku, gdy na wybieg wyszedł mężczyzna w czepku na głowie i... przezroczystej folii. Ludzie zorientowali się, że to nie model, dopiero, gdy intruza wyprowadził ochroniarz.

Na wybieg podczas New York Fashion Week wtargnął intruz Fot. Twitter / NEXTA

Tydzień Mody w Nowym Jorku to prestiżowe modowe wydarzenie, które odbywa się dwa razy w roku: na przełomie lutego i marca, gdy prezentowane są kolekcje na jesień i zimę oraz we wrześniu (kolekcja na wiosnę i lato). New York Fashion Week, który po raz pierwszy odbył się w 1943 roku, uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń w branży mody na świecie. Jest częścią tzw. Wielkiej Czwórki światowych Tygodni Mody (obok Paryża, Mediolanu i Londynu) i przyciąga uwagę projektantów, mediów, celebrytów i miłośników mody z całego świata.

Intruz wtargnął na wybieg podczas Fashion Week w Nowym Jorku

Tegoroczny Fashion Week w Nowym Jorku rozpoczął się 7 września i zakończy się w środę, 13 (czasu amerykańskiego). Tym razem widzowie nie zapamiętają go jednak wyłącznie ze świetnych kolekcji, spektakularnych pokazów mody i imponujących stylizacji celebrytów, ale... wpadki na wybiegu.

9 września odbył się pokaz mody agencji mediowej Creators Inc., a na wybiegu prezentowały się modelki i modele w różnorodnych strojach. W pewnym momencie wyszedł na niego mężczyzna, który miał na sobie: czepek do kąpieli, łososiowe szorty, białe buty i przezroczystą folię (przypominającą pelerynę przeciwdeszczową) narzuconą na nagi tors.

Gdy przeszedł po wybiegu, powitał go głośny aplauz widowni, która – jak wynika z filmików w social mediach – była święcie przekonana, że to prawdziwy model w nieco nietypowym stroju. Gdy mężczyzna doszedł do końca wybiegu, nagle na scenę wybiegł ochroniarz, który złapał "modela" i wyprowadził go za kulisy. To wprawiło widzów pokazu mody – przyzwyczajonych do dziwacznych strojów – w osłupienie.

Jak podają amerykańskie media, intruz na Fashion Weeku był youtuberem, ale jego personaliów oficjalnie nie podano. Internauci twierdzą jednak, że mógł być to Fred Beyer, którego konto subskrybuje ponad 300 tysięcy osób. Mężczyzna słynie z pranków, czyli żartów, które prezentuje potem w sieci. Beyer udostępnił screenshot ze wpadki na Fashion Weeku na InstaStory, ale nie potwierdził dotąd, że to on wtargnął na wybieg.

W internecie nie brakuje zabawnych i złośliwych komentarzy po pokazie mody Creators Inc. Ludzie wyśmiewają współczesną modę, która bywa tak absurdalna, że publiczność nic sobie nie robi z mężczyzny w czepku kąpielowym i folii na gołym torsie. Ba, jest wręcz przekonana, że to high fashion, a "stylizacja" niesienie za sobą nowatorskie przesłanie.

"Naprawdę myślałem, że to nowa moda", "Serio, te pokazy modą robią się coraz bardziej 'śmieciowe' z roku na rok", "Smutne jest to, że gdyby nie został złapany, ktoś na pewno zapłaciłby za to 10 tysięcy amerykańskich dolarów", "Normalny dzień w branży modowej", "On wygląda mniej absurdalnie niż prawdziwi modele, brawo" – brzmią komentarze w sieci.

