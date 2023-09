Ola Kwaśniewska apeluje do kobiet ws. wyborów. Ujawniła, co ją przeraziło

Aleksandra Kwaśniewska przy okazji najnowszego wywiadu postanowiła zabrać głos ws. zbliżających się wyborów. Zwróciła uwagę na to, jak ważny jest głos każdej młodej Polki. Padło wiele mocnych słów.

Ola Kwaśniewska o nadchodzących wyborach. Fot. TRICOLORS2/EAST NEWS

Córka Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich podkreśliła, jak ważny jest "czynny udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych". Córka byłego prezydenta zapowiedziała, że chce zaangażować się w kampanię, która ma na celu zachęcić młode kobiety do głosowania.

Aleksandra Kwaśniewska: Ważne, aby dać władzę tym, który o kobietach myślą

– Szczerze mówiąc, jestem przerażona tym i nie jest to dla mnie do końca zrozumiałe, dlaczego tak dużo młodych kobiet w ogóle nie zamierza głosować i wydaje mi się, że ważne jest, aby do nich docierać i tłumaczyć im, jak bardzo jest to ważne – powiedziała Ola Kwaśniewska dla Pomponika.

Według mnie to jest ważny moment i doskonały czas na to, by zająć stanowisko i dać władzę tym, którzy o kobietach myślą, a odebrać ją tym, którzy o kobietach nie myślą i by je tylko karali i traktowali przedmiotowo. Tym bardziej że to dotyczy głównie młodych kobiet. Aleksandra Kwaśniewska

Córka byłego prezydenta dodała, że oprócz zaangażowania w kampanię profrekwencyjną, pracuje także z fundacją, która dokładnie sprawdza "wszystkie ugrupowania i kandydatów startujących w wyborach". – Przyłączyłam się do dwóch inicjatyw. Jedna jest profrekwencyjna, a druga to fundacja, która sprawdza partię oraz kandydatów pod względem tego, jaki mają stosunek do kobiet.

– My chcemy tam sprawdzić, co poszczególne partie i kandydaci mają kobietom do zaoferowania i mam nadzieję, że to ułatwi ten wybór – podsumowała.

Rusza kampania profrekwencyjna skierowana do młodych kobiet

Organizacje społeczne, które działają na rzecz ochrony i promocji praw kobiet połączyły siły i powstała inicjatywa – Głos Kobiet, która właśnie rusza z kampanią profrekwencyjną "To Twój Wybór".

"Nadal mniej niż połowa młodych Polek deklaruje, że weźmie udział w wyborach parlamentarnych już za miesiąc. Większość, choć wie jakiej Polski chce dla siebie i swoich bliskich, nie korzysta z prawa wyborczego, bo nie wierzy, że ich głos się liczy" – zwracają uwagę organizatorki, tym samym podkreślając, jak ważna w obecnych czasach jest ta kampania.

Która z nas nie chciałaby żyć w kraju, w którym szanuje się prawa kobiet i daje im możliwości rozwoju zawodowego bez szkody dla życia rodzinnego? Mieszkać w nowoczesnym i otwartym państwie, które daje poczucie bezpieczeństwa i wolności? Mieć dostęp do dobrej opieki medycznej i decydować o własnym ciele?

Kobiety oczekują rzetelnej, nowoczesnej edukacji dla swoich dzieci. Chcą żyć godnie, bez konieczności ciągłych wyrzeczeń. Chcą się rozwijać zawodowo, mieć czas dla rodziny i realizować swoje pasje. Dlatego inicjatorki kampanii głośno mówią o tym, że polityka nie jest czymś abstrakcyjnym oderwanym od ich życia, ale wpływa na to, co dzieje się tu i teraz. Przesądza o sprawach istotnych w codzienności kobiet.

Członkinie inicjatywy Głos Kobiet głęboko wierzą w to, że głos młodych kobiet zostanie usłyszany i doceniony w debacie publicznej, w sprawach dla nich ważnych. Jednak by tak się stało, potrzebny jest najpierw ich głos oddany w wyborach.