Ksiądz żądał od gminy działki za bezcen. Wraca sprawa, która wzburzyła Polaków

Katarzyna Florencka

P roboszcz pomorskiej parafii w Pszczółkach zwrócił się do gminy o przekazanie działki pod budowę czwartego już w tej okolicy kościoła. Wartą ok. 2 mln zł działkę chciał jednak kupić za 1 proc. jej wartości, na co samorząd nie wyraził zgody. Wójt gminy opublikował nowe oświadczenie w tej sprawie. Wcześniej ksiądz nazwał samorządowców "wrogami Kościoła".