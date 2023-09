Pilot pokazał 3 najlepsze sposoby na przetrwanie turbulencji. Jak powinniśmy się zachować?

Wpadasz w panikę podczas turbulencji na pokładzie samolotu? Amerykański pilot Jimmy Nicholson podzielił się poradami, co zrobić, aby turbulencje nie były dla nas aż tak uciążliwe i stresujące.

Turbulencje na pokładzie samolotu często są efektem panującej na zewnątrz burzy fot. pxfuel.com

Turbulencje podczas lotu mogą być przerażające dla wielu osób. Warto jednak pamiętać, że są one zazwyczaj niegroźne i to część normalnego doświadczenia podczas podróżowania samolotem. Często jednak mimowolnie wpadamy w panikę, kiedy pokład samolotu zaczyna się trząść, a maski tlenowe wypadają ze skrytek.

Amerykański pilot Jimmy Nicholson z turbulencjami ma do czynienia na co dzień. Podczas swojego ostatniego lotu podróżował jednak jako pasażer. Kiedy rozpoczęły się wstrząsy, a część współpasażerów zaczęła lekko panikować, postanowił nagrać swoim telefonem wideo, na którym doradza, jak przetrwać turbulencje.

Choć już na samym początku pilot przyznaje, że są to jedne z najsilniejszych wstrząsów, jakich miał okazję doświadczyć, nadal jest uśmiechnięty i radzi, aby przede wszystkim przypomnieć sobie, że taka sytuacja jest zupełnie normalna, a samolot nie spadnie z nieba. To właśnie spokój i opanowanie są kluczowe, aby nasze lęki i fobie nie wzięły góry nad trzeźwą oceną sytuacji.

W tym może szczególnie pomóc nam trik z butelką, który pilot pokazuje na nagraniu. Nicholson odwraca po prostu butelkę i ku zaskoczeniu widzów, wypełniająca ją woda wcale nie trzęsie się tak mocno, jak można by się spodziewać. To, co pasażerowie odczuwają jako silne wstrząsy, może być jedynie złudzeniem. Dzięki temu sposobowi możemy nieco uspokoić swoje czarne myśli.

Samoloty są zbudowane tak, aby przetrwać, dużo, dużo gorsze rzeczy. Jimmy Nicholson Komentował w swoim filmiku pilot.

Jaki jest trzeci sposób? Po prostu spojrzeć przez okno i głęboko oddychać, w czym może dodatkowo pomóc nam świeże powietrze z wywietrznika nad nami. Przy okazji pilot radzi, aby wybierać miejsca z przodu, jeśli stresują nas turbulencje. Tam przepływ powietrza z wywietrzników jest nieco większy.

Na zamieszczonym wideo na TikToku silne turbulencje zostały spowodowane prawdopodobnie przez rozległe burze, więc piloci musieli znaleźć ścieżkę z najmniejszym oporem powietrza, aby unormować wstrząsy na pokładzie.

