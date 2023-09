Czy to początek końca Bożenki w "Klanie"? Aktorka wyznała, że nie ma za wiele do zagrania

Agnieszka Kaczorowska-Pela gra w serialu "Klan" Bożenę Kazuń (z domu Lubicz) Fot. Pawel Wodzynski/East News

"Klan" to najdłużej emitowany serial w historii polskiej telewizji. Fabuła telenoweli opowiadająca o rodzinie Lubiczów i ich bliskich została wyłoniona w konkursie TVP. Pierwsze odcinki pojawiły się w 1997 roku i do dziś widzowie mogą śledzić ich losy

Zakończony przed wakacjami sezon oglądało 990 tys. osób. Mniej o 100 tys. niż w analogicznym okresie w poprzednim roku i kilka razy mniej niż w czasach świetności, ale jednak wciąż można mówić o sporej popularności w czasach dominującego streamingu.

28 sierpnia wystartował 27. sezon "Klanu". Jedną z głównych gwiazd serialu jest Agnieszka Kaczorowska-Pela, która gra niemal w nim od samego początku. Dołączyła do obsady w 1999 roku jako 7-latka i przez prawie ćwierć wieku dorastała na oczach widzów. Podobnie jak jej ekranowy odpowiednik, ma też męża i dzieci.

W serialu "Klan" gram od 1999 roku, czyli 24 lata. To dużo czasu, zupełnie nie wiem, kiedy to zleciało. To była taka równoległa rzeczywistość, która była obok mnie zawsze. I to jest bardzo ciekawe doświadczenie, które mnie bardzo dużo nauczyło, ale które też pokazało mi, jaką granicę trzeba postawić pomiędzy rolą a byciem tutaj w sobie.

Agnieszka Kaczorowska-Pela

Bożenka z "Klanu"