Nie żyje 30-letni dziennikarz Radia Doxa. Marcin Polus wymownie zakończył ostatnią audycję

Marcin Polus zmarł po długiej chorobie w wieku zaledwie 30 lat. Prowadził audycję w diecezjalnym Radiu Doxa, nadającym na całą Opolszczyznę. „Jego radiowy głos chciałby mieć każdy z nas. Jego poczucie humoru rozjaśniało radiową codzienność, a techniczny talent nie raz przydał się w nagłych, kryzysowych sytuacjach” – podkreślono w pożegnaniu.

Marcin Polus nie żyje. Dziennikarz Radia Dox zmarł w wieku 30 lat Fot. Facebook Diecezja Opolska

Marcin Polus nie żyje – dziennikarz Radia Doxa

30-letni Marcin Polus zmarł 13 września, o czym poinformowała rozgłośnia, w której pracował. Mężczyzna zmagał się z chorobą, a dzień przed śmiercią zwracał się do swoich słuchaczy na antenie.

– Musimy już niestety kończyć nasze spotkanie w programie Doxa budzi. Marcin Polus, dziękuję serdecznie. Było mi bardzo miło gościć w waszych radioodbiornikach, ale to, że ja sobie idę, nie znaczy, że Radio Doxa kończy nadawanie. O nie, zostawiam was w dobrych rękach – tymi słowami młody dziennikarz pożegnał się ze słuchaczami, nie mogąc wiedzieć, że będzie to ostatni raz, kiedy się do nich zwrócił.

Rodzina dziennikarza poinformowała, że nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę o godzinie 13:00 w kościele pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polskiej Nowej Wsi. Po mszy nastąpi wyprowadzenie na lokalny cmentarz parafialny. Kim był Marcin Polus? „Z wykształcenia teoretyk mediów, z zawodu praktyk mediów, a z zamiłowania Indiana Jones – amator. Mimo swoich lat, na które podobno nie wyglądam, wciąż wierzę w ludzką dobroć i potwora-pożeracza-skarpetek” – pisał na swoim profilu. W Radiu Doxa podkreślano, że jest człowiekiem "niemal od wszystkiego". Przygotowywał serwis informacyjny i prowadził cotygodniową audycję historyczną „Od starożytności do wieczności”. Pomagał w sprawach technicznych i zachwycał swoim poczuciem humoru.

Zaledwie kilka dni wcześniej informowaliśmy o śmierci innego dziennikarza radiowego, Jacka Kisielewskiego. W oficjalnym komunikacie podanym przez Program Trzeci Polskiego Radia wyjaśniono, że przyczyną śmierci dziennikarza jest ciężka choroba.

"Po walce z ciężką chorobą w niedzielę nad ranem zmarł Jacek Kisielewski, dziennikarz radiowej Trójki. Przez ostatnie lata Jacek był wydawcą programów informacyjnych i publicystycznych Programu Trzeciego" – czytamy.

Na początku września zmarł także Adam Jóźwiak. Dziennikarz odszedł nagle w wieku 32 lat. Pracował między innymi dla Radia ZET, Meloradia i Antyradia.

W ubiegłym tygodniu zmarła także Izabela Cieplińska z redakcji Vogue Polska. Była tam szefową działu "uroda". Wcześniej przez dekadę związana była z wydawnictwem, pod które podlegała gazeta "Cosmopolitan". Redakcyjni koledzy w ciepłych słowach pożegnali koleżankę.

"Najpierw wchodził jej uśmiech, potem pojawiała się Iza. Będzie nam tego uśmiechu bardzo brakować. Podobnie jak jej serdeczności, poczucia humoru, otwartości na drugiego człowieka. Wciąż nie możemy uwierzyć w to, że wczoraj odeszła od nas Izabela Cieplińska, szefowa działu urody 'Vogue Polska' – napisali na Instagramie przyjaciele dziennikarki z redakcji "Vogue".