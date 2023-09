Media obiegła przykra wiadomość na temat śmierci Adama Jóźwiaka. Dziennikarz odszedł nagle w wieku 32 lat. Pracował między innymi dla Radia ZET, Meloradia i Antyradia. W mediach społecznościowych dziennikarza pożegnali koledzy z pracy, publikując poruszające wpisy.

Adam Jóźwiak nie żyje. Dziennikarz zmarł nagle w wieku 32 lat Fot. Facebook.com / @Adam Jóźwiak

Adam Jóźwiak w ostatnim czasie związany był z portalem kujawy-pomorze.info. Swoje dziennikarskie doświadczenie zdobywał pracując dla Radia Zet, Meloradia czy Antyradia. Przez cztery lata pracował w portalu Dzień dobry Toruń.

Teraz media społecznościowe obiegła przykra wiadomość o śmierci dziennikarza. Na kujawsko-pomorskich portalach pojawił się wpis, w którym żegnają go koledzy i koleżanki z pracy. "Zapewniał, że już wkrótce wypoczęty wraca do pracy" – czytamy.

Czytaj także: Komunikacyjny armagedon w Gdańsku. Wszystko zaczęło się od tego wypadku

Nie żyje Adam Jóźwiak. Dziennikarz miał 32 lata

Mariusz Załuski, współzałożyciel serwisu kujawy-pomorze.info poinformował o śmierci Adama Jóźwiaka i pożegnał go we wpisie na Facebooku.

"Jeszcze dwa tygodnie temu świętowaliśmy start naszego portalu. Jeszcze w ostatni czwartek Adam pisał: 'oby najbliższe dni były jeszcze lepsze. Niedługo wrócę do Was z nowymi siłami, zdrowy i działamy'. I dodawał trzy uśmiechnięte buźki oraz pozdrowienia dla wszystkich, bo Adam był pogodnym człowiekiem. Byliśmy pewni, że już za parę dni jak zawsze usiądzie 'po turecku' na kolegium, uśmiechnięty i z pomysłami, które nam nie przyszłyby do głowy" – napisano na stronie kujawy-pomorze.info.

Czytaj także: Sebastian M. z Wrocławia nie żyje. Rodzina chłopaka ujawnia swoje ustalenia

"Jeszcze w czwartek pisał do nas: 'Oby najbliższe dni były jeszcze lepsze. Niedługo wrócę do Was z nowymi siłami, zdrowy i działamy'. Odszedł Adam Jóźwiak, toruński dziennikarz. Miał tylko 32 lata" – dodał Załuski we wpisie na Facebooku.

Dziennikarza w mediach społecznościowych pożegnali również zastępca prezydenta Torunia Paweł Gulewski i prezydent Torunia Michał Zaleski.

"Był wspaniałym dziennikarzem. Kochał Toruń. Tę miłość do miasta i jego mieszkańców było widać i słychać w każdym przygotowywanym materiale. Lubiłem słuchać audycje, które przygotowywał do radia. Prezentował w nich sylwetki ciekawych torunian i nieoczywiste historyczne wątki związane z 'Grodem Kopernika'. Czuło się w tym wszystkim, taką 'toruńską naszość'" – napisał Paweł Gulewski.

W kolejnej części wpisu zastępca prezydenta Torunia złożył kondolencje rodzinie i najbliższym. "Proszę rodzinę, najbliższych, przyjaciół oraz współpracowników Adama o przyjęcie moich kondolencji z powodu wielkiej straty. Straty, z którą ja sam obecnie nie mogę się pogodzić" – dodał. Przypomnijmy, że Adam Jóźwiak pochodził z Kutna. Od lat pasjonował się dziennikarstwem. Specjalizował się w tematach politycznych. Niemniej jednak pisał też o sporcie i wydarzeniach kulturalnych. 32-latek aktywnie brał udział w życiu regionu kujawsko-pomorskiego, gdzie od ponad dekady mieszkał i pracował. Dziennikarz odszedł nagle w wieku 32 lat. Na ten moment nie podano przyczyny śmierci.