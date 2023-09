KO wygrywa w prawyborach w Wieruszowie. Nazywane są "Polską w pigułce"

Już trzeci raz z w Wieruszowie zorganizowano prawybory, które mają oddawać nastroje polityczne Polaków. Najlepszy wynik osiągnęła Koalicja Obywatelska, która zdobyła 34,08 procent głosów. Na Prawo i Sprawiedliwość głos oddało 32,32 proc. osób.

11,94 proc. osób oddało głos na Trzecią drogę, 6,64 proc. na Konfederację, a Lewica zyskała 6,35 proc. Poniżej progu wyborczego uplasowali się Bezpartyjni Samorządowcy - 3,51 proc., Ruch Dobrobytu i Pokoju - 0,76 proc. i Strajk Przedsiębiorców - 0,33 proc.

Szczegółowe informacje na temat głosowania opublikowała Gmina Wieruszów. Udział w prawyborach wzięło blisko 11,2 tys. osób, z czego oddano jedynie 40 nieważnych głosów.

O co chodzi z prawyborami w Wieruszowie

Inicjatywa prawyborów w Wieruszowie organizowana jest już trzeci raz. Poprzednim razem głosowanie przeprowadzono w 2019 roku, a wcześniej w 1997. Jak mówi cytowany przez TVN24 burmistrz Rafał Przybył, są powody do tego, by wyniki traktować miarodajnie.

– Mamy silną legitymację, żeby nazywać się Polską w pigułce, bo lokalne wyniki niemal zawsze pokrywają się ogólnopolskimi – skomentował samorządowiec.

Swoje zadowolenie z wyniku wyraził także Donald Tusk, który napisał na portalu X (dawniej Twitter):

"Cieszycie się z wygranych prawyborów w Wieruszowie? To od teraz przez miesiąc pracujecie dwa razy więcej, trafiacie dwa razy celniej, kochacie wyborców jeszcze mocniej. Bo ta wygrana to znak nadziei, nie gwarancja zwycięstwa. Wszystko w naszych rękach!"

Głosowanie w Wieruszowie odbywało się 17 września, między godziną 8:00 a 18:00. Mieszkańcy głosowali jedynie na partie polityczne, a podczas inicjatywy nie obowiązywała cisza wyborcza. Frekwencja wyniosła 19,27 proc.

Sondaże bardziej przychylne Zjednoczonej Prawicy

Wyniki prawyborów w Wieruszowie nie pokrywają się za bardzo z tym, co pokazują ostatnie sondaże. Wynika z nich niezmiennie, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na samodzielne rządzenie, ale te pojawiają się, gdyby partia zdecydowała się zawrzeć sojusz z Konfederacją.

Z ostatnich przeprowadzonych badań pracowni Estymator wynika, że gdyby wybory odbyły się dzisiaj, w Sejmie znalazłoby się pięć partii. Największym poparciem cieszy się Prawo i Sprawiedliwość, na które głosować chce 36,6 proc. uczestników badania. Partia Jarosława Kaczyńskiego straciła jednak 1 pkt proc. poparcia w porównaniu z sondażem sprzed tygodnia.

Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, dla której poparcie wzrosło o 0,3 pkt. proc. do poziomu 29,4 proc. Lepszy niż w wielu innych badaniach – bo dwucyfrowy – jest wynik Konfederacji, na którą chce głosować 11,4 proc. uczestników badania (wzrost o 0,2 pkt. proc).

W Sejmie znalazłaby się także Trzecia Droga z poparciem na poziomie 9,4 proc. (spadek o 0,4 pkt. proc.)., jak również Lewica, na którą wskazało 9 proc. badanych (wzrost o 0,1 pkt. proc.).

