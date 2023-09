Czego wymagać od pracodawcy? Taki pakiet powinien być standardem na rynku pracy

Osoby szukające pracy coraz częściej zwracają uwagę na takie aspekty jak równowaga życia zawodowego i osobistego oraz oczekują czegoś więcej niż tylko godnego wynagrodzenia. To efekt nie tylko dobrej sytuacji na rynku pracy, ale przede wszystkim zmieniających się potrzeb kandydatów i pracowników. Niektóre wymagania wobec pracodawcy stają się już standardem, a na ich miejsce wchodzą te na tyle "innowacyjne", że stanowią dużą zachętę do podjęcia pracy w danym miejscu.

Benefity pozapłacowe to dodatkowe świadczenia, jakie otrzymują pracownicy od swojego pracodawcy z tytułu zatrudnienia. W firmie Nestlé takim benefitem jest np. program DbajMY. Materiały prasowe / Nestlé

Okresy dobrej koniunktury gospodarczej, a także wzorce zagraniczne i zmiany kulturowe prowadzą do krystalizowania się pewnych standardów na rynku pracy. Mogą być one zapisane w prawie, ale niekoniecznie. Często pracodawcy wprowadzają je sami z siebie, aby budować swój dobry wizerunek w oczach przyszłych pracowników i dbać o konkurencyjność w pozyskiwaniu jak najlepszej kadry na rynku.

Ważnym elementem tych standardów są benefity pozapłacowe, czyli wszystko to, co oprócz pensji na koncie otrzymuje jeszcze pracownik od pracodawcy z tytułu zatrudnienia w danym miejscu pracy. Są to m.in. dostęp do prywatnych usług medycznych, karty sportowe, dofinansowanie szkoleń czy dodatkowe dni wolne.

Z perspektywy pracodawcy tego rodzaju świadczenia podnoszą atrakcyjność firmy na rynku pracy. Wyróżniająca się nimi marka ma szansę przyciągać najlepszych kandydatów, którzy cenią sobie takie benefity. Natomiast z perspektywy pracownika tego rodzaju świadczenia pomagają zadbać o szeroko rozumiany dobrostan w codziennym funkcjonowaniu.

– Z benefitów pozapłacowych obecnie najbardziej cieszy się zainteresowaniem prywatna opieka zarówno dla samego pracownika, jak i jego rodziny. Pracownicy bardzo cenią sobie także możliwość pracy zdalnej. Elastyczne podejście do pracy zdalnej pracowników, których specyfika pracy pozwala na korzystanie z niej, często jest przez nich wskazywane bardzo wysoko na liście korzyści – komentuje Sylwia Plich, Employee Health Manager w Nestlé Polska, która na co dzień wspiera pracowników w trosce o zdrowie.

Jedno z największych przedsiębiorstw spożywczych na świecie dba o benefity, które pomagają budować przyjazne środowisko pracy (przykładem może być chociażby wprowadzony w 2021 roku dodatkowy 4-tygodniowy pełnopłatny urlop ojcowski). W tych działaniach widzi też potencjał do budowania świadomości społecznej, czego najlepszym przykładem są inicjatywy zachęcające pracowników do dbania o zdrowie i dobrą formę.

Najnowszy pomysł Nestlé to program DbajMY, który opiera się na holistycznym podejściu, pomagającym osobom zatrudnionym spojrzeć na zdrowie i samopoczucie z wielu perspektyw. Holistyczne podejście pozwala zaopiekować się obszarem zdrowia całościowo, adresując zagadnienia związane ze zdrowiem fizycznym, psychicznym i zaangażowaniem społecznym, które daje możliwość rozwijania się i poznania siebie.

– Brakowało nam programu, który byłby nakierowany na obszar kondycji psychicznej. W 2020 roku w czasie pandemii stworzyliśmy kompleksowy program "Dbamy o kondycję psychiczną". Po dwóch latach działania został on bardzo wysoko oceniony przez naszych pracowników, jako odpowiadający na ich potrzeby, a także prawie 50 proc. respondentów zadeklarowało, że udało im się wprowadzić pozytywne zmiany w życiu dzięki niemu. Jako naturalny następny krok stworzyliśmy program DbajMY – opowiada Sylwia Plich.

Program DbajMy koncentruje się na trzech obszarach, w ramach których jego twórcy starają się adresować tematy związane ze zdrowiem, zdrową dietą, regeneracją, aktywnością fizyczną i dobrym samopoczuciem. – Naszą ambicją jest, żeby dbanie o zdrowie i samopoczucie było częścią codzienności naszych pracowników – mówi Sylwia Plich, wskazując ideę stojącą za programem stworzonym dla pracowników Nestlé.

Pierwszy obszar programu DbajMY to "Zapobieganie". Zakłada on budowanie środowiska pracy wspierającego proces dbania o zdrowie i dobre samopoczucie. – W tym roku przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną kampanię zachęcającą naszych pracowników do badań profilaktycznych, z których mogą skorzystać w ramach swojego pakietu medycznego – podaje przykład jednej z inicjatyw przedstawicielka firmy.

Drugi obszar to "Zaangażowanie", który poprzez organizację różnych inicjatyw poszerza świadomość i wiedzę pracowników Nestlé z obszaru zdrowia. – W tym roku oprócz webinarów tematycznych skoncentrowaliśmy się na ergonomii pracy w odpowiedzi na zwiększającą się liczbę zachorowań na schorzenia układu szkieletowo-mięśniowego. Promowaliśmy aktywności fizyczne, m.in. biorąc udział w Marszu Mocy zorganizowanym przez Fundację Marka Kamińskiego, do którego dołączyło około 120 naszych pracowników – mówi ekspertka.

Trzeci obszar to "Wsparcie". Polega on na wspieraniu pracowników narażonych na trudności lub tych doświadczających już problemów związanych ze zdrowiem. Jednym z przykładów działań podejmowanych w tym obszarze programu dla osób zatrudnionych w Nestlé może być telefoniczna linia wsparcia psychologicznego, z której mogą skorzystać pracownicy firmy w razie trudnych sytuacji życiowych.

– W tym roku kierujemy naszą uwagę na obszar związany z chorobami onkologicznymi, wspierając naszych pracowników w profilaktyce i udzielając wsparcia w przypadku zachorowania. Zapewniamy pomoc koordynatora onkologicznego naszego dostawcy usług medycznych i pomoc psychologiczną. Dzięki jednemu z naszych biznesów Nestlé Health Science możemy zapewnić wsparcie żywieniowe w procesie leczenia.

Zdaniem ekspertki oferowanie prywatnej opieki medycznej jest już traktowane bardziej jako standard niż jako benefit przez pracowników i ten trend będzie się utrzymywał. – Widzimy, że bardzo istotnymi benefitami stają się zaś możliwość pracy zdalnej oraz programy nakierowane na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników, takie jak DbajMy. Uważam, że te benefity będą w przyszłości coraz bardziej istotne dla wszystkich pracowników – prognozuje Sylwia Plich.

Czego więc wymagać od pracodawcy? Albo inaczej – po czym poznać pracodawcę, który zwraca uwagę na zmieniające się potrzeby pracowników? Niech drogowskazem będzie to, czy firma dostrzega aktualne wyzwania społeczne i stara się na nie odpowiadać. Dziś standardem na rynku jest grupowe ubezpieczenie w prywatnej sieci medycznej, a jutro mogą być nim kompleksowe programy zdrowotne w stylu DbajMy. Czas pokaże.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o pracy w Nestlé.