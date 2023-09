Zobacz, co nowego oferuje Centrum Praskie Koneser w Warszawie i #ChodźPoWięcej

Już niebawem, na przełomie września i października, Centrum Praskie Koneser poszerzy swoją ofertę o dwa wyjątkowe miejsca. Coś dla siebie znajdą zarówno miłośnicy włoskiej kuchni, jak i pasjonaci wiedzy i dobrej zabawy. Nie trzymając w niepewności – to pierwsza w Polsce restauracja L’Osteria oraz inspirujący koncept edukacyjny miniciti. #ChodźPoWięcej do warszawskiego Konesera!

Mat. prasowe

Centrum Praskie Koneser to niezwykłe miejsce na mapie Warszawy. Po pełnym atrakcji i rozmaitych wydarzeń dla dużych i małych Lecie Konesera, Koneser wraca z nowymi propozycjami. W ostatnich dniach września otworzy się na gastrokoneserów pierwsza w Polsce restauracja sieci L’Osteria. Działające pod tym szyldem lokale słyną z oryginalnego, włoskiego jedzenia. To znaczy, że już nie trzeba szukać biletów do Rzymu, Neapolu czy Bolonii, aby spróbować dań, jakie przyrządziłaby tradycyjna mamma z Italii. Wystarczy udać się na warszawską Pragę, na plac Konesera.

– Menu L'Osterii opiera się na największych klasykach włoskiej kuchni. Dbamy o wysokiej jakości produkty, dzięki którym serwowane dania rozpływają się w ustach. Codziennie ręcznie przegotowujemy ciasto na pizzę, a makaron pochodzi z naszej własnej manufaktury. Na każdym etapie przygotowań wkładamy w gotowanie mnóstwo serca i zaangażowania, aby efekt był fantastyczny. Nie możemy doczekać się pierwszych gości w premierowej restauracji w Polsce, która zlokalizowana jest nieprzypadkowo w Centrum Praskim Koneser. To miejsce słynące z atrakcyjnej i szerokiej oferty gastronomicznej. Nie mogło nas tu zabraknąć – mówi Adam Mularuk, partner joint venture L'Osterii.

Włoska restauracja to oczywiście przede wszystkim przepyszne jedzenie i uczta dla kubków smakowych. Jednak tak jak o domu stanowią ludzie, zupełnie tak samo jest w przypadku gastronomii. Dlatego L’Osteria to aromat świeżo zmielonej kawy, gwarna, rodzinna atmosfera i piękne, przytulne wnętrza. A wszystko dopełnione jest zarówno pysznymi, jak i odpowiednio dużymi porcjami dań – aby dzielić się z najbliższymi tym, co najlepsze.

Szczegóły dotyczące L’Osterii poznacie na koneser.eu/chodz-po-wiecej/. Menu pozostałych restauracji z gastrofamilii Centrum Praskiego Koneser dostępne jest natomiast na konesersmakuje.pl. Wśród nich jest Koneser Grill (jedyna restauracja prawobrzeżnej Warszawy wyróżniona w prestiżowym przewodniku Michelin), orientalna AZIA Restaurants, indyjska Bombaj Masala, unikatowa Concept Food & Wine, wegańsko-wegetariańska Freya Cafe & Deli, casualowe ORZO czy Spółdzielnia.Koneser, znana z niezobowiązującej atmosfery. Sprawdźcie też w koniecznie w menu pozycje dla dzieci!

Głodni wiedzy? Miniciti melduje się w Koneserze!

Jeżeli brzuchy są pełne, znacznie łatwiej przyswajać wiedzę i… wkraczać w świat dorosłych. Już od października Fundacja Miasto Dzieci zaprasza do miniciti – miasteczka edukacyjnego dla dużych i małych. Jest to wyjątkowa i niepowtarzalna przestrzeń, w której dzieci i młodzież wcielą się w rozmaite role zawodowe. Tutaj młodzi ludzie dowiedzą się, czy każdy może pracować w mediach, co trudnego jest w pracy bankier_ki czy zobaczą z bliska jak wyglądają wyzwania inżynier_ki. Będą mieli też okazję pracować na prawdziwych sprzętach, uczyć się od najlepszych i zarabiać Miniasy, które potem wydadzą w miasteczkowym Sklepiku Marzeń.

– Pokazywanie dzieciom i młodzieży świata „dorosłych”, w przystępny i interaktywny sposób, gdzie uczestnicy sami mogą wcielić się w różne zawody, to ogromny krok w kierunku właściwych wyborów w przyszłości.Swoimi działaniami już od wielu lat pokazujemy, że zależy nam na kształtowaniu niezależności, a także promowaniu nauki wśród młodych ludzi. Co więcej, chcemy, by cały ten proces przebiegał w atmosferze radości, równości i szacunku. Miniciti jest projektem non-profit, który jest odpowiedzią na wyzwania związane ze świadomym rozwojem zawodowym i kreowaniem pasji – podkreśla Olga Kovács-Kurzewska, Prezes Zarządu Miniciti non profit Sp.z o.o.

Miniciti dzięki pełnym pasji instruktorom oraz ciekawym zadaniom jakie czekają na dzieci, doskonale spisze się jako punkt szkolnej lub rodzinnej wycieczki. Zajęcia edukacyjne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. A na maluszków czeka mini plac zabaw.

Więcej informacji o nowo otwieranych miejscach w Centrum Praskim Koneser – miniciti i L’Osterii można znaleźć na specjalnej stronie internetowej koneser.eu/chodz-po-wiecej/. Natomiast na koneser.eu dostępna jest pełna oferta kulturalna, rozrywkowa, gastronomiczna, handlowa i usługowa wielofunkcyjnej przestrzeni Konesera.