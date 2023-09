W latach 90. była gwiazdą. Teraz Shannen Doherty zmaga się z nowotworem w czwartym stadium

W latach 90. była gwiazdą m.in. serialu "Beverly Hills 90210". Teraz Shannen Doherty walczy o życie. Fot. kadr z serialu "Czarodziejki", zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Aaron Spelling Prods/Courtesy Everett Collection/Everett Collect

Shannen Doherty to jedna z tych aktorek, która pierwsze kroki na planie filmowym stawiała już jako dziecko. W 1982 roku wieku jedenastu lat Shannen wygrała casting i wcieliła się w rolę Jenny Wilder w słynnym "Domku na prerii".

Już dwa lata później za występ w jednym z odcinków kryminalnego serialu "Magnum, P.I" otrzymała nominację dla "najlepszej młodej aktorki w kategorii: gościnny występ w serialu" w ramach 6th Youth in Film Awards.

Pierwszą ważniejszą rolę w filmie otrzymała w komedii dla nastolatków "Dziewczyny chcą się bawić", gdzie zagrała u boku Helen Hunt ("Lepiej być nie może"), Sary Jessiki Parker ("Seks w wielkim mieście") oraz Giny Gershon ("Showgirls").

Przełomową rolą okazała się jednak dla niej ta w "Śmiertelnym zauroczeniu" (1988), w którym gwiazdami byli Winona Ryder i Christian Slater. To właśnie po tym, jak wcieliła się w Heather Duke, słynny producent filmowy Aaron Spelling zaangażował ją do swojego nowego projektu, czyli serialu dla nastolatków "Beverly Hills, 90210".

Telewizyjna produkcja Spellinga, która poruszała m.in. takie tematy jak seks, uzależnienia, różnice klasowe czy przemoc domowa, okazała się jednym z największych hitów dla nastolatków i wywindowała Doherty do rangi międzynarodowej gwiazdy.

W 1998 roku Spelling powierzył jej rolę w swoim kolejnym serialu, czyli "Czarodziejkach". Wcieliła się w nim w Prue Halliwell, czyli jedną z trzech sióstr wiedźm, które poza nią zagrały Holly Marie Combs oraz Alyssa Milano.

Już na planie "Beverly Hills, 90210" Doherty zyskała miano nieszczególnie łatwej we współpracy, a magazyn "People" okrzyknął ją mianem "ikonicznej hollywoodzkiej 'złej dziewczyny' lat 90.". W latach 1992-1994 tabloidy rozpisywały się o bójkach na planie serialu.

Shannen szczególnie skonfliktowana miała być z Jennie Garth. Problemem miało być też jej intensywne imprezowanie oraz wieczne spóźnianie się, do którego miała bardzo niefrasobliwy stosunek, gdy ktoś zwrócił jej na jego temat uwagę.

Doherty ostatecznie opuściła serial po czwartym sezonie. O swoim odejściu opowiedziała na łamach magazynu "Cleo" w sierpniu 2000 roku.

Zacznę od tego, że to nie było tak, że pewnego dnia wyszłam i powiedziałam: "Odeszłam". To był bardzo długi proces odchodzenia z programu. Aaron [Spelling - przyp. red.] miał mnie dość tak samo jak ja serialu i myślę, że stało się tak dlatego, że rozgłos był zbyt duży. Ludzie nienawidzili tej postaci [granej przez nią Brendy - przyp. red.], a ja nie mogłam znieść obelg, jakie się z tym wiązały. Ludzie nie mogli mnie od niej oddzielić i miałam dość ludzi, którzy zakładali, że jestem tak samo niegrzeczna i zła jak Brenda. To wszystko było bardzo bolesne.

Shannen Doherty

Dla magazynu "Cleo"