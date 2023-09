"Sługa narodu", czyli popularny serial z Wołodymyrem Zełenskim, zostanie wyemitowany w polskiej telewizji. Od października widzowie będą mogli obejrzeć go na jednym z kanałów.

Polska stacja wyemituje serial z Zełenskim. Fot. kadr z serialu "Sługa narodu"

Gdzie zostanie wyemitowany "Sługa narodu"?

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Sługa narodu" to ukraiński serial z 2015 roku. Satyryczną, a zarazem polityczną produkcję wyprodukowało Studio Kwartał 95, a emitowała ją stacja 1+1. Tytuł okazał się ogromnym hitem i doczekał się aż trzech sezonów, a nawet filmu.

Na czym tak właściwie polegał fenomen serialu? Główną rolę grał Wołodymyr Zełenski, czyli obecny prezydent Ukrainy. Nie dość, że wspomniane dzieło było przełomowe dla komika i aktora, który dzięki niemu stał się w Ukrainie gwiazdą, to w dodatku prorocze.

Ta satyra opowiada bowiem o nauczycielu Wasylu Petrowiczu Gołoborodko, który zdobywa w swoim państwie coraz większą popularność, gdy głośno narzeka na korupcję. Niespodziewanie Wasyl zaczyna odnosić sukcesy polityczne, aż ostatecznie zostaje prezydentem Ukrainy.

Dodajmy, że przez ten serial wszyscy myśleli, że Zelenski zwyczajnie sobie żartuje, gdy w 2018 roku obwieścił, że startuje w wyborach prezydenckich.

W przyszłym miesiącu "Sługa narodu" znajdzie się w ofercie kanału Polsat Seriale. Pierwsze trzy odcinki pojawią się tam już we wtorek 3 października. W następnych tygodniach ukażą się po cztery odcinki.

Kiedy polska wersja "Sługi narodu"?

Wspomnijmy, że jakiś czas temu Polsat zapowiedział, że powstanie polska wersja serialu "Sługa narodu" z Marcinem Hycnarem w roli głównej. Nie wiadomo jednak, kiedy odbędzie się jej premiera.

"Bohaterem polskiej wersji jest nauczyciel historii Ignacy Konieczny, który w wyniku zbiegu okoliczności i intrygi polityków zostaje prezydentem. Kiedy pewnego dnia w rozmowie z kolegą wygłasza płomienną i bardzo niecenzuralną tyradę na temat sytuacji w kraju nagrywa go jeden z uczniów i wrzuca filmik do internetu. Filmik staje się hitem, a Konieczny - bohaterem. Wygrywa wybory i zaczyna sprawować urząd, co owocuje wieloma nieprzewidzianymi, a zarazem komicznymi sytuacjami" – brzmi oficjalny opis rodzimej produkcji.

Hycnar to absolwent Akademii Teatralnej w Warszawie – zarówno Wydziału Aktorskiego (2006), jak i Wydziału Reżyserii (2016). Obecnie jest wykładowcą tej uczelni. W latach 2006-2016 Hycnar był aktorem Teatru Narodowego w Warszawie, a od 2017 do 2020 roku był dyrektorem artystycznym Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

W latach 2020-2022 pełnił funkcję dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. W swojej filmografii ma ponad 20 ról w serialach i filmach, m.in. w "Barwach szczęścia", "Prawie Agaty", "Volcie", "Piłsudskim", "Supernovie", "Bez skrupułów" czy "Lepszej połowie".

