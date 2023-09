Michał Wiśniewski w ostatnich latach układa sobie życie u boku Poli. Małżeństwo doczekało się już dwóch pociech. Z ich relacji wynikało, że wszystko dobrze się układa. Tymczasem pojawił się jednak głos, który nie "wróży" nic dobrego.

Głosy na temat małżeństwa Wiśniewskiego. Fot. Instagram / Michał Wiśniewski

Życie uczuciowe lidera zespołu Ich Troje od lat budzi kontrowersje. Wydawało się jednak, że w ostatnim czasie odnalazł tą jedyną. Poślubił Polę Wiśniewską i założył z nią rodzinę. W publikacjach w mediach społecznościowych widać było, że ich relacja rozwija się w dobrym kierunku i są szczęśliwi.

Zaskakujące stwierdzenia o związku Wiśniewskiego

Okazuje się, że ktoś wróży im rychły koniec. Tarocistka Anna Kempisty, znana z wróżb dla znanych gwiazd, postanowiła przepowiedzieć im przyszłość. Nie ma dla pary dobrych wieści. – Tarot potwierdza pretensje i żale pani Poli, a w panu Michale widać mocny egoizm. Niestety żona piosenkarza nie znajdzie argumentów na to, by zmienić tę sytuację, a tym bardziej wpłynąć na sposób myślenia pana Michała. Karty pokazują, że ta para zmierza w kierunku rozstania – stwierdziła bezwzględnie Anna Kempisty na łamach "Twojego Imperium".

Nadal to jednak tylko przepowiednie. Choć Pola i Michał Wiśniewscy – podobnie jak inne pary – mierzą się z codziennymi trudnościami, to nic nie wskazuje na to, by w ich życiu nastały jakieś radykalne zmiany.

Historia Poli i Michała Wiśniewskich

Michał i Pola Wiśniewscy zaczęli się spotykać w 2019 roku. Zaledwie rok później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Ze względu na obecną wówczas sytuację pandemiczną, para zdecydowała się na skromną ceremonię w gronie najbliższej rodziny, a o swoim ślubie poinformowali dopiero po fakcie.

Zakochani w 2021 roku doczekali się pierwszego syna Falco Amadeusa. Natomiast w maju tego roku na świat przyszedł ich drugi potomek Noël Cloé. W sumie para wychowuje 10 pociech, bowiem zarówno on jak i ona mają dzieci z poprzednich związków.

Muzyk, jak i jego żona są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Nieustannie pozostają w kontakcie ze swoimi fanami, chętnie odpowiadając na ich rozmaite pytania. Prowadzą też podcast "Pan i Pani W.", który emitowany jest w serwisie YouTube.