Premiera nowego "Znachora", trzeciej ekranizacji powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, już za kilka dni. Mimo że film Netfliksa i kultowe dzieło Jerzego Hoffmana to dwie zupełnie różne wersje, to nie unikniemy porównań. Oto jak wyglądali główni bohaterowie "Znachora" w 1982 roku, a jak wyglądają w adaptacji Anno Domini 2023.

Film Michała Gazdy na podstawie scenariusza Marcina Baczyńskiego i Mariusza Kuczewskiego to już trzecia ekranizacja "Znachora" Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1937 roku Wcześniej powstały dwa filmy: wersja w reżyserii Michała Waszyńskiego oraz ta najsłynniejsza adaptacja Jerzego Hoffmana, która miała premierę w 1982 roku. W pierwszej w profesora Rafała Wilczura wcielił się Kazimierz Junosza-Stępowski, w drugiej: Jerzy Bińczycki, a teraz rolę tę przejął Leszek Lichota.

O czym jest "Znachor", kultowa polska opowieść? Gdy wybitnego chirurga, profesora Rafała Wilczura, porzuca żona i zabiera ze sobą córkę Marysię, lekarz upija się i pada ofiarą bandytów. Ciężko pobity, traci pamięć i nie wie, kim jest. Od tej pory wędruje po wsiach i podejmuje się przypadkowych prac, a w końcu zostaje przygarnięty przez wiejskiego gospodarza i zaczyna leczyć ludzi jako Antoni Kosiba. Gdy przeprowadza udaną operację na kalekim młodym mężczyźnie, sława znachora zaczyna się rozprzestrzeniać na dalszą okolicę.

Bohaterowie "Znachora" Netfliksa a postacie z filmu Jerzego Hoffmana: jak wyglądają?

Mimo że "Znachor" to ekranizacja powieści i łącznie powstały już trzy adaptacje, to ta z 1982 roku ma w Polsce kultowy status. I to do tego stopnia, że zapowiedź nowego "Znachora" rozjuszyła wielu fanów wersji z Jerzy Bińczyckim. Nie da się więc uniknąć porównań filmów Jerzego Hoffmana i Michała Gazdy.

Mimo że nie wszyscy bohaterowie pojawiają się obu wersjach, to porównamy kilkoro głównych postaci z obu dzieł: tego sprzed 41 lat i z 2023 roku. Jak wyglądali wtedy i jak wyglądają dziś? A jeśli nie oglądaliście żadnej ze starych wersji ani nie czytaliście książki, przypominamy, kim są kluczowe postacie.

Profesor Rafał Wilczur / Antoni Kosiba

Aktorzy: Jerzy Bińczycki (1982) i Leszek Lichota (2023)

Profesor Rafał Wilczur to znany chirurg, który pracuje w warszawskiej klinice. Gdy pewnego dnia opuszcza go żona, która zabiera ze sobą jego ukochaną córeczkę Marysię, załamany lekarz wałęsa się po ulicach i zostaje pobity. Traci pamięć, zostaje włóczęgą i przybiera nazwisko Antoni Kosiba. Po latach znajduje pracę na jednej z wsi: znajduje tam pracę, a przy okazji zaczyna leczyć mieszkańców.

Marysia Wilczur

Aktorki: Anna Dymna (1982) i Maria Kowalska (2023)

Maria Jolanta Wilczur to córka profesora Wilczura, która jako dziecko została zabrana przez matkę. Gdy jest już dorosłą kobietą, do wsi, w której mieszka, przybywa nieoczekiwanie jej ojciec jako Antoni Kosiba, jednak żadne z nich siebie nie rozpoznaje. Zakochuje się w hrabim Leszku Czyńskim.

Hrabia Leszek Czyński

Aktorzy: Tomasz Stockinger (1982) i Ignacy Liss (2023)

Leszek Czyński to młody, rozpieszczony hrabia, który zakochuje się w Marysi, mieszkańce wsi. Arystokrata chce z nią być mimo różnicy w statusach społecznych i protestu swoich rodziców: hrabiny Eleonory Czyńskiej i hrabiego Stanisława Czyńskiego.

Profesor Jerzy Dobraniecki

Aktorzy: Piotr Fronczewski (1982) i Mirosław Haniszewski (2023)

Profesor Jerzy Dobraniecki (wcześniej docent) to lekarz, który pracował wraz z Rafałem Wilczurem, prywatnie jego dobry kolega. Jest jednak zazdrosny o sławę i sukcesy znajomego chirurga. Po jego zniknięciu staje się jednym z najpopularniejszych lekarzy w stolicy.

Hrabina Eleonora Czyńska

Aktorki: Maria Homerska (1982) i Izabela Kuna (2023)

Hrabina Eleonora Czańska to żona lokalnego właściciela ziemskiego, hrabiego Czyńskiego. Ma syna Leszka i jest przeciwna jego związkowi z "wiejską dziewczyną" Marysią.

Hrabia Stanisław Czyński

Aktorzy: Igor Śmiałowski (1982) i Mikołaj Grabowski (2023)

Hrabia Stanisław Czyński to lokalny właściciel ziemski, mąż Eleonory Czyńskiej i ojciec zakochanego w Marysi Leszka.

