PZPN oficjalnie podał nazwisko! Reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera

Cezary Kulesza poinformował, kogo mianował nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Prezes PZPN potwierdził, że został nim Michał Probierz. To właśnie były trener m.in. Jagielloni Białystok i Carcovii Kraków przejmie pałeczkę po Fernando Santosie.

Cezary Kulesza ogłosił nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Prezes PZPN potwierdził, że został nim Michał Probierz Fot. ADAM JASTRZEBOWSKI/Polska Press/East News

Konferencja prasowa pod przewodnictwem prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej została zaplanowana na godzinę 12:00 w środę. Jak się spodziewano, wtedy też miało zostać ogłoszone nazwisko nowego selekcjonera, jednak Cezary Kulesza zdecydował się je ujawnić nieco wcześniej.

"Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi" – napisał Cezary Kulesza w mediach społecznościowych.

Od kilku dni w mediach z posadą selekcjonera łączono tyko dwóch trenerów: Michała Probierza oraz Marka Papszuna. Obie kandydatury wydawały się być równie prawdopodobne, bowiem Probierz do chwili mianowania na selekcjonera pełnił rolę szkoleniowca reprezentacji młodzieżowej U-21, natomiast po spektakularnym okresie w Rakowie Częstochowa zwieńczonym mistrzostwem Polski Marek Papszun rozstał się z "Medalikami" i pozostawał na trenerskim bezrobociu.

Przed Michałem Probierzem niezwykle trudne zadanie. Fernando Santos stanowisko selekcjonera naszej kadry stracił z powodu koszmarnych wyników w grupie eliminacyjnej do Euro 2024. W tej chwili Polska zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i niewykluczone, że na przyszłorocznym turnieju w Niemczech nie zobaczymy Lewandowskiego i spółki.

Nadrzędnym celem nowego trenera jest awans na Euro, który będzie możliwy nawet w razie niepowodzenia w kwalifikacjach. Reprezentacja Polski najpewniej wyląduje na ścieżce barażowej dzięki wysokiej pozycji w Lidze Narodów UEFA. To właśnie na tej formie awansu w najbliższym czasie będzie się skupiał Probierz wraz ze swoim sztabem.

Do zakończenia kwalifikacji pozostały tylko trzy spotkania: z Wyspami Owczymi, Mołdawią i Czechami. To właśnie z tą pierwszą Michał Probierz zadebiutuje jako selekcjoner reprezentacji Polski. Do meczu z Farerami pozostał mniej niż miesiąc.

Michał Probierz w swojej karierze trenerskiej zdobył dwukrotnie zdobył puchar oraz superpuchar Polski (raz z Cracovią, a raz z Jagiellonią). W sezonie 2016/17 został wicemistrzem Ekstraklasy (także z Jagiellonią).