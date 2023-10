Frekwencja w wyborach 2023. Padł absolutny rekord!

Frekwencja w tegorocznych wyborach do Sejmu i Senatu wyniosła 72,9 proc. – wskazały wyniki exit poll opublikowanego w niedzielę wieczorem po zakończeniu ciszy wyborczej.

Wybory 2023 . Frekwencja w wyborach do Sejmu i Senatu

Starcie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego – jako liderów dwóch największych sił politycznych w kraju – przyciągnęło do urn miliony Polek i Polaków. PKW podała, że frekwencja w wyborach do Sejmu na godzinę 17 wyniosła 57,54 proc. Na oficjalne informacje o końcowej frekwencji musimy jeszcze poczekać, bowiem do Państwowej Komisji Wyborczej wciąż spływają kolejne dane z okręgów wyborczych.

Tymczasem według badania exit poll frekwencja w wyborach wyniosła 72,9 proc.

Przez cały dzień do internetu trafiały zdjęcia i filmy przedstawiające ogromne kolejki do lokali wyborczych.

W części lokali chętnych było tylu, że zabrakło kart do głosowania, które trzeba było dowozić.

Jak pisaliśmy w naTemat, z sondażu exit poll wynika, że pierwsze miejsce w wyborach zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,8 proc.). Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej (31,6 proc.). Dalej znalazły się: Trzecia Droga (13 proc.), Lewica (8,6 proc.) i Konfederacja (6,2 proc.).

Jak wyglądała frekwencja w wyborach w poprzednich latach?

Frekwencja w wyborach do Sejmu w 2019 roku

Tegoroczna frekwencja jest znacznie wyższa niż w wyborach w 2019 roku. Warto przy tym zaznaczyć, że cztery lata temu do urn udał się największy odsetek uprawnionych do głosowania od pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989 roku: frekwencja wyniosła wówczas 61,74 proc.

W podziale na województwa frekwencja w 2019 roku prezentowała się następująco:

woj. mazowieckie - 69,46 proc.

woj. małopolskie - 63,78 proc.

woj. łódzkie - 63,51 proc.

woj. pomorskie - 63,46 proc.

woj. wielkopolskie - 62,95 proc.

woj. śląskie - 62,25 proc.

woj. dolnośląskie - 60,92 proc.

woj. podkarpackie - 58,57 proc.

woj. kujawsko-pomorskie - 58,1 proc.

woj. lubelskie - 58 proc.

woj. zachodniopomorskie - 57,87 proc.

woj. świętokrzyskie - 57,7 proc.

woj. lubuskie - 57,2 proc.

woj. podlaskie - 56,97 proc.

woj. warmińsko-mazurskie - 53,61 proc.

woj. opolskie - 52,91 proc.

Największy odsetek uprawnionych do głosowania udał się do urn w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. Tam frekwencja wyniosła aż 73,44 proc. Najmniejsza była frekwencja w gminach liczących poniżej 5 tys. osób. Tam karty pobrało 54,36 proc. Polaków.

Frekwencja w wyborach do Sejmu w 2015 roku

W 2015 roku aż połowa Polaków nie wzięła udziału w wyborach do Sejmu. Frekwencja wyniosła 50,92 proc. Najwyższą frekwencję odnotowano wówczas w województwie mazowieckim – wyniosła ona 58,71 proc. A jak przedstawiała się sytuacja w pozostałych regionach?

woj. małopolskie - 54,90 proc.

woj. śląskie - 52,25 proc.

woj. pomorskie - 51,88 proc.

woj. łódzkie - 51,63 proc.

woj. podkarpackie - 50,43 proc.

woj. wielkopolskie - 50,16 proc.

woj. dolnośląskie - 49,42 proc.

woj. lubelskie - 49,02 proc.

woj. podlaskie - 47,1 proc.

woj. świętokrzyskie - 46,82 proc.

woj. kujawsko-pomorskie - 46,36 proc.

woj. zachodniopomorskie - 45,88 proc.

woj. lubuskie - 44,63 proc.

woj. opolskie - 43,12 proc.

woj. warmińsko-mazurskie - 42,32 proc.

Jeśli zaś chodzi o udział Polonii w wyborach, to aż 87,64 proc. osób pobrało karty wyborcze. W wyborach do Senatu udział wzięło 50,91 proc. obywateli.