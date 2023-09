10 najbrzydszych zwierząt świata. Niektóre cię przerażą, inne może nawet rozczulą

Wyglądają, jakby przyłapano je o 3 w nocy na imprezie albo jakby narysowało je dziecko, a sam Bóg wcielił ten rysunek w życie. Oto 10 najbrzydszych zwierząt na ziemi. Są tak brzydkie, że aż piękne.

Palczak madagaskarski – jedno z najbrzydszych zwierząt na ziemi fot. Wikipedia, CC

10. Bedlington terrier

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten pies wygląda, jakby narysowało go dziecko. Ma długie uszy, puchatą grzywę, cienki ogonek i kręcone futro. Choć wygląda niewinnie, dawniej wystawiano go do walk psów, zajmował się też łapaniem szczurów. Nie bez powodu jest nazywany "wilkiem w owczej skórze". Obecnie rasa jest bardzo rzadka – ciekawe dlaczego...

9. Kot Sfinks

Łyse koty są dowodem na to, że "każda potwora znajdzie swojego amatora". Choć ich uroda jest dyskusyjna, należą do najdroższych ras kotów na świecie. Sfinksy mogą kosztować nawet 5000 zł. Ich opiekunowie mówią, że są "śliczne i słodkie", inni – że "paskudne i brzydkie". Na pewno ich plusem jest to, że nie gubią sierści.

8. Ogcocephalus darwini

Buziaczka? Ta niezwykła ryba z czerwonymi ustami występuje w pobliżu Wysp Galapagos na głębokości od 3 do 76 metrów. Naukowcy uważają, że jej jaskrawoczerwone wargi wywołują podniecenie w obrębie gatunku. Być może to na nich wzorują się kobiety z przesadnie powiększonymi ustami. Tylko czy u ludzi to działa?

7. Starzec pomarszczony

Ten zwierzak wygląda, jakby był w kompletnej rozsypce i miał się popłakać. Na szczęście na brodzie ma maskę skórną, którą może naciągnąć na pysk i oczy, by ukryć się przed całym światem. Starzec pomarszczony, bo taka jest jego nazwa, występuje w tropikalnych lasach Ameryki Środkowej. Choć nie wygląda zbyt sympatycznie, jest wege. Co za słodziak!

6. Nosacz sundajski

Tej małpy nie trzeba nikomu przedstawiać. To znany z memów nosacz sundajski i – jak to określił znany troll Testoviron – "typowy Polak". Ma wielki nos, zaokrąglone brzuch i siwiejącą czuprynę. Nos rośnie mu przez całe życie, a wszystko dla samic, które preferują dojrzałych samców (czytaj: z wielkimi nosami). Ci "najbardziej atrakcyjni" mają problemy z jedzeniem, bo nos zasłania im usta.

5. Rekin chochlik

Rekin chochlik wygląda trochę, jakby chciał porozmawiać o czymś ważnym, a trochę, jakby chciał odgryźć ci rękę. Ogromne wrażenie robią jego wysuwane szczęki i długi dziób – niespotykany u innych rekinów. Na szczęście dla ludzi zwierzę to żyje na głębokości 250 metrów. Największy obserwowany przystojniak miał 5 metrów długości.

4. Żaba purpurowa

Żaba purpurowa występuje w południowych Indiach. Po raz pierwszy opisano ją w 2003 roku, czyli stosunkowo niedawno. Zwierzę wygląda jak napompowana do niebotycznych rozmiarów istota z bystrymi oczami i trójkątnym pyszczkiem. Naukowcy uważają, że zwierzę jest żywą skamieniałością i mogło wyewoluować już 100 mln lat temu. Aż ciekawość zżera, jak wyglądał wtedy świat.

3. Palczak madagaskarski

Wytrzeszczone oczy, nieokiełznana fryzura, dziwna mina – tak wyglądamy na zdjęciach z imprez robionych apartem z fleszem o 3 rano, a przez całe swoje życie wygląda tak palczak madagaskarski – niezwykły zwierzak zamieszkujący Republikę Madagaskaru. To największy naczelny prowadzący nocny tryb życia. Może żyć nawet 25 lat.

2. Blobfish

Blobfish w 2013 roku wygrał głosowanie na najbrzydsze żyjące zwierzę na ziemi. Ma wielką głowę, wielki nos, usta wygięte w grymas smutku. Całości dopełniają szeroko rozstawione oczy i wiszące policzki. Jego "smutna twarz" mocno przypomina człowieka. Jednak w wodzie ryba wygląda normalnie. "Rozpada się" dopiero na powierzchni.

1. Golec piaskowy

Pierwsze miejsce w rankingu na najbrzydsze zwierzę na ziemi zajął golec piaskowy – niewielki gryzoń z Afryki Wschodniej. Zwierzak nie ma sierści, jest ślepy, ale ma za to potężne siekacze ułatwiające kopanie w ziemi. Jego skóra jest pomarszczona i cienka, lecz zwierzę nawet po zranieniu nie odczuwa bólu. Tylko czy nie boli go ten artykuł?

Wiele gatunków, które znalazły się na liście najbrzydszych zwierząt świata, jest zagrożone wyginięciem. Pamiętajmy, że każde z nich, niezależnie od tego, jak wygląda, zasługuje na ochronę i szacunek.

