Szukasz działki budowlanej? Na to koniecznie zwróć uwagę przed zakupem

Zakup działki budowlanej wymaga solidnego researchu i dopilnowania wielu spraw, aby potem nie żałować wyboru. – Ukształtowanie terenu, jakość dróg, uzbrojenie, stan prawny, sprawdzenie okolicznych inwestycji… Jeśli będziemy o tym pamiętać, szansa na strzał w dziesiątkę wzrośnie – przypominają eksperci portalu Nieruchomosci-online.pl.

Szykujesz się do kupna pierwszej w swoim życiu działki budowlanej? Oto rzeczy, na jakie musisz zwrócić uwagę przed dokonaniem zakupu. Ilse / Unsplash

Przeglądając po raz pierwszy ogłoszenia działek na sprzedaż, naturalnie porównuje się oferty głównie przez pryzmat ceny. Jednak z najlepszą okazją cenową nieczęsto idzie w parze najlepszy wybór. Inny będzie bowiem koszt gruntu pod budowę w dużym mieście, a inny w gminach położonych kilkadziesiąt kilometrów dalej.

– To, jak duży jest rozdźwięk cenowy między działkami w metropoliach a tymi w gminach ościennych, pokazuje nasz najnowszy raport lokalny. Przykładowo, mkw. działki pod budowę w Warszawie kosztuje średnio 724 zł. Tymczasem w niektórych gminach sąsiadujących ze stolicą ceny ofertowe "startują" już od około 200 zł/mkw. Z kolei w Łodzi średnia cena działki to 340 zł/mkw., a pod miastem od 116 do 163 zł/mkw. – mówi Rafał Bieńkowski z portalu ogłoszeniowego Nieruchomosci-online.pl. Czytaj więcej: Rynek nieruchomości. Ogromny rozstrzał cen między miastami a ich "obwarzankami".

Ponieważ mała podaż gruntów w największych miastach sprawia, że są one tam bardzo drogie, poszukiwania pierwszej działki budowlanej często są prowadzone w sąsiednich gminach. Zanim ruszymy na poszukiwania, najpierw należy określić przeznaczenie działki. To kluczowe, ponieważ decyzja o kupnie działki pod budowę domu do stałego zamieszkania powinna uwzględniać m.in. kwestię dojazdu do pracy. Z kolei, jeśli ma tam powstać np. domek letniskowy na wynajem, to ważne będą atrakcje krajobrazowe i turystyczne.

Ważnym kryterium wyboru jest ukształtowanie terenu i położenie działki względem stron świata. Na przykład duże nachylenie terenu może podnieść koszty budowy domu i mieć też wpływ na to, jakie projekty będą tam możliwe do realizacji. Z kolei położenie działki od strony północnej umożliwi optymalny układ pomieszczeń przyszłego domu z częścią dzienną po stronie bardziej nasłonecznionej.

Przed zakupem działki budowlanej koniecznie trzeba sprawdzić księgę wieczystą, aby zweryfikować jej stan prawny. Szczególnie należy zwrócić uwagę na ewentualne obciążenia i prawa osób trzecich.

– Obowiązkową lekturą dla kupujących jest też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i/lub warunki zabudowy. Dokumenty te określają, co i w jaki sposób może zostać wybudowane na poszczególnych działkach w okolicy. Warto też sprawdzić planowane inwestycje, ponieważ może okazać się, że niektóre będą dla nas problematyczne – zwraca uwagę Rafał Bieńkowski z Nieruchomosci-online.pl.

Wystawioną na sprzedaż działkę budowlaną należy przeanalizować również oczywiście pod względem uzbrojenia (lokalizacja przyłącza, dostęp do niezbędnych mediów takich jak gaz, woda, prąd, kanalizacja). Researchu wymaga również stan dróg dojazdowych, w tym ich odporność na warunki atmosferyczne oraz kwestia własności (publiczne czy prywatne). Kolejne pytanie powinno dotyczyć funkcjonującego w pobliżu transportu publicznego oraz dostępu do punktów handlowych i usługowych.

Generalnie należy być wyczulonym na wszelkie czynniki obniżające jakość działki. Mowa tu o wadach, które można podzielić na fizyczne (problematyczne warunki gruntowe, obecność niechcianych obiektów takich jak zrujnowane budynki i słupy energetyczne, duży spadek terenu) oraz prawne (spory o własność, obciążenia, np. hipoteki i służebności). W ich wykryciu pomogą specjaliści, np. agenci nieruchomości.

Ponieważ przyszłość może kreślić różne scenariusze (np. pojawi się pomysł sprzedaży postawionego na działce domu), warto znaleźć działkę perspektywiczną. A więc leżącą na terenie, na którym już coś się dzieje, albo na którym w przewidywalnej przyszłości zacznie się coś dziać, przez co wartość gruntu wzrośnie. Perspektywiczność tego rodzaju nieruchomości ocenia się m.in. pod względem kondycji finansowej gminy, aktualizacji dokumentów planistycznych czy zainteresowania okolicą ze strony firm.

Przypominamy, że aktualne ceny działek można znaleźć w najnowszym raporcie "Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości". Analiza obejmuje średnie ceny ofertowe gruntów pod budowę z ponad 200 miast i gmin w całej Polsce.