Jasna deklaracja Dudy w sprawie spotkania z Zełenskim. Sam wyznał, jak było

Media w Ukrainie i na Litwie donosiły w czwartek, iż prezydenci Polski i Ukrainy, którzy są na szczycie ONZ, mieli się spotkać w Nowym Jorku. Szybko okazało się, iż nie jest to prawda. Podczas rozmowy z TVN24 informację tę zdementował sam prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda jest na szczycie ONZ w Nowym Jorku. Fot. Seth Wenig/Associated Press/East News

– Sugestia była, chociaż Polski nie wymienił. Wszyscy ją zrozumieliśmy. Przykro mi się zrobiło w tym momencie – powiedział w rozmowie z TVN24 prezydent Andrzej Duda w odniesieniu do kontrowersyjnych słów Zełenskiego ws. embarga na ukraińskie zboże. Jak podkreślił, ten spór dotyczy niewielkiego wycinka naszych relacji.

Duda skomentował kwestię spotkania z Zełenskim w USA

Duda skomentował też doniesienia mediów w Ukrainie i na Litwie, iż prezydenci Polski i Ukrainy mieli się spotkać w Nowym Jorku. Duda podczas rozmowy z TVN24 zdementował tę informację. Jak powiedział, politycy nie spotkali się w USA.

– Spotkanie było ustalone na 11.30. Nie mogło się odbyć w tamtym momencie, gdyż ja stałem na trybunie i wygłaszałem przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ – oznajmił.

I dodał: – Gdyby strona ukraińska zgłaszała takie zapotrzebowanie, to to spotkanie mogłoby się odbyć. Oczywiście atmosfera zrobiła się napięta po wystąpieniu Zełenskiego.

Na pytanie, czy Zełenski wciąż jest jego przyjacielem, Duda odpowiedział "oczywiście". – Jak tylko będzie sposobność, będę z nim rozmawiał, ale na pewno nie w świetle kamer – oświadczył.

Duda: Ukraińcy z większym zrozumieniem powinni podejść do naszej sytuacji

Duda przekonywał także, że uważa, iż "Ukraińcy z większym zrozumieniem powinni podejść do naszej sytuacji". – Rozumiem, że szukają ratunku dla siebie, a my chcemy pomóc i pomagamy – przekonywał. I dodał: – Nie możemy przekazywać naszego nowego uzbrojenia, które kupujemy, by wzmocnić bezpieczeństwo Polski, zmodernizować polską armię. Z Ukrainą mamy podpisane porozumienia dotyczące m. in. amunicji, czy specjalnych pojazdów i je realizujemy.

Poinformował także na antenie TVN24, iż przedwczoraj rozmawiał z prezydentem Bidenem i wydaje mu się, że stosunki są dobre. Rozumiemy się znakomicie, rozmawialiśmy o Ukrainie – zadeklarował.

Wcześniej polski prezydent wziął udział m.in. debacie otwartej Rady Bezpieczeństwa ONZ. – Patrząc z perspektywy mojego regionu, 24 lutego 2022 roku to data, kiedy świat jaki znaliśmy do tej pory, zmienił się bezpowrotnie – powiedział tam.

I podkreślił: – Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę stała się momentem definiującym geopolitykę, przekształcając całokształt europejskiego bezpieczeństwa oraz obracając w niwecz same podwaliny naszego systemu międzynarodowego. Ta zmiana strategiczna nie jest czymś tymczasowym. Żyjemy w nowej epoce niepewności.