Idziesz na grzyby? Patrz pod nogi! Leśnicy ostrzegają przed niebezpieczeństwem

Sezon na grzybobranie trwa w najlepsze i lasy pełne są spacerowiczów zbierających grzyby. Leśnicy ostrzegają jednak, aby w trakcie pobytu w lesie patrzeć pod nogi. W polskich lasach możemy bowiem spotkać węże, których ukąszenie może być groźne dla naszego zdrowia.

Na grzybach lepiej patrzeć pod nogi, aby uniknąć nieprzyjemnego ukąszenia przez żmiję fot. Canva / Africa Images

W lasach możemy spotkać nie tylko przyjazne zwierzęta, ale też gatunki niebezpieczne dla człowieka. W Polsce żyją 4 gatunki węży i mimo że tylko jeden z nich jest jadowity, to wszystkie są objęte ochroną gatunkową.

Jednym z węży, na którego możemy natknąć się podczas grzybobrania w polskich lasach, jest zaskroniec. Nadleśnictwo w Piwnicznej podzieliło się na swoim Facebooku jakiś czas temu zdjęciem, na którym było widać około 50 jajeczek tego węża. Teraz zaktualizowali sytuację i dodali fotografię, która przedstawia świeżo wykluwające się osobniki.

Leśnicy w Polsce, jak co roku, przestrzegają, aby w podczas spacerów po lesie patrzeć pod nogi i uważać na żmije.

Choć żmija zygzakowata, która jako jedyna występująca w Polsce jest jadowita, zapada już powoli w zimową hibernację, to we wrześniu i październiku wciąż istnieje spora szansa na spotkanie jej na leśnych szlakach.

Co zrobić, kiedy spotkasz w lesie żmiję?

Żmije są gatunkami chronionymi przez prawo, co oznacza, że ich zabijanie lub złapanie jest surowo zabronione. Zamiast tego warto zrozumieć, jakie środki ostrożności można podjąć, aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z ich obecnością w lesie.

Rozpoznanie żmii jest pierwszym krokiem w zminimalizowaniu ryzyka. Żmija zygzakowata, najczęstszy gatunek w Polsce, cechuje się ubarwieniem od brunatnego do szaro-zielonego z charakterystycznym zygzakowatym wzorem na grzbiecie.

Podczas spaceru w lesie zawsze warto zachować ostrożność i trzymać się głównych ścieżek. Unikaj wchodzenia w wysokie trawy, szczególnie w okresie letnim, gdy żmije są aktywne. Dobrym pomysłem będzie też założenie butów, które zakrywają stopy i kostki. Zminimalizuje to ryzyko ukąszenia.

Jeśli spotkasz żmiję, nie próbuj zbliżać się do niej ani jej dotykać. Zachowaj spokój i wycofaj się ostrożnie w przeciwnym kierunku. Pamiętaj, że żmije rzadko atakują ludzi, chyba że poczują się zagrożone lub zostaną sprowokowane.

Jeśli masz dzieci lub zwierzęta domowe, zwróć uwagę na ich bezpieczeństwo podczas spacerów w lesie. Zachęć dzieci do ostrożności i unikania zbliżania się do zwierząt. Jeśli masz psa, trzymaj go na smyczy, zwłaszcza w miejscach, gdzie możliwa jest obecność żmij.

W przypadku ugryzienia przez żmiję natychmiast wezwij pomoc medyczną dzwoniąc pod 112. Nie próbuj samodzielnie wyciągać jadu ani leczyć ukąszenia. Profesjonalna opieka medyczna jest niezbędna w takiej sytuacji. W trakcie oczekiwania na pomoc powinno się unieruchomić kończynę, a także ułożyć ją poniżej poziomu klatki piersiowej, aby znajdowała się niżej niż serce. Możesz też przemyć ranę mydłem i wodą.

