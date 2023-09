Żebrowski uderza w Kaczyńskiego. "Polacy cierpią, ponieważ rządzi nimi niekochane dziecko"

Michał Żebrowski otwarcie mówi o swoich poglądach politycznych. Z pewnością nie należy do grona zwolenników obecnej władzy. W jednym z najnowszych postów w mediach społecznościowych uderzył w Jarosława Kaczyńskiego.

Michał Żebrowski wrzucił dosadny post o Jarosławie Kaczyńskim. fot. Artur Szczepanski/REPORTER

Michał Żebrowski wraz z żoną często poruszają ważne społeczne tematy. Nie boją się też nawiązywać do wątków politycznych. Zbliżają się wybory parlamentarne, w związku z tym ostatnio znana para apelowała do swoich fanów, aby udali się do urn wyborczych.

Żebrowski zadaje wiele wymownych pytań. W tle zachowanie Kaczyńskiego

Teraz na instagramowym profilu aktora pojawił się nowy wpis, w którym jest nawiązanie do Jarosława Kaczyńskiego. Żebrowski zadaje tam wiele wymownych pytań.

Polacy cierpią, ponieważ rządzi nimi niekochane dziecko – człowiek nieszczęśliwy. Czy Jarosław Kaczyński doświadczył w życiu miłości? Czy kiedykolwiek chodził z dziewczyną lub chłopakiem za rękę? Czy patrzył komukolwiek w oczy i czy w tych oczach widział własną przyszłość? Czy całował się z kimś do utraty tchu? Czy Jarosław Kaczyński doświadczył w życiu rodzicielskiego znoju wychowywania dzieci? Czytania latami dzieciom książek, przewijania ich, przytulania, karmienia, nieustannej troski i poświęcania dzieciom uwagi? Czy cieszył się w życiu cudem narodzin własnego dziecka? Czy był za własne potomstwo latami odpowiedzialny? Michał Żebrowski

Pytania artysty nawiązywały do różnych aspektów życia, które dotyczą wielu polskich obywateli.

"Czy uważa, że brak szacunku wobec niego ze strony Jerzego Owsiaka i Powstańców Warszawy to powód do zadowolenia? Czy w jego towarzystwie dzieci, które mają filetowe włosy, czują się bezpiecznie? Czy usłyszał od taty: brawo jestem z ciebie dumny? Czy jest spełniony i szczęśliwy?" – kontynuował.

Pod publikacją od razu pojawiło się wiele komentarzy. Choć zdarzały się różne opinie, to większość internautów pochwaliła Żebrowskiego za ten wymowny tekst.

"Z tego tekstu wypływa jedno... Opis nieszczęśliwego, smutnego człowieka"; "Czuję niesmak. Nie jestem fanką Jarosława, ale to trochę szczucie, takie pytania mógłby sobie zadać każdy i pewnie mało znajdzie się osób, które udzielą 'mile widzianych odpowiedzi'"; "Braci Kaczyńskich to nawet własny ojciec nie lubił, sam powiedział, że z nich wyrośnie coś niedobrego"; "Piękne słowa, takie prawdziwe i trafiające w sedno. Te wszystkie pytania powinny być głośno odczytane jak litania z odpowiedziami z tłumu! Wielki szacunek za tę prawdę" – czytamy.