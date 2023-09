"Sex Education" to jeden z największych hitów Netfliksa. Komediodramat o seksie dla nastolatków zrobił furorę, a ze swoich aktorów zrobił gwiazdy. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy i czwarty sezon serialu jest ostatni. Jak skończyło się "Sex Education", co z Otisem, Maeve, Erikiem, Adamem i dlaczego niektórzy... będą wkurzeni? Wyjaśniamy zakończenie najważniejszych wątków.

Jak skończyło się "Sex Education"? Fot. Samuel Taylor/Netflix

Uwaga, oczywiście potężne spoilery!

Czy Otis i Maeve są razem?

Oto dlaczego fani mogą być rozczarowani. Otis i Maeve, czyli para, której od początku kibicowaliśmy, nie skończyła razem. Paradoksalnie to jednak najlepsze rozwiązanie z możliwych.

W czwartym sezonie, gdy Maeve (Emma Mackey) bierze udział w kursie pisania kreatywnego dla zdolnych uczniów w Stanach Zjednoczonych, Otis (Asa Butterfield) większą część swojego czasu poświęca na konflikt z inną terapeutką seksualną w swoim nowym liceum Cavendich, O (Thaddea Graham). Para stara się ciągnąć swój związek wirtualnie, ale z marnymi rezultatami. Pojawiają się też konflikty: Otis jest zazdrosny o nowego przyjaciela Maeve, Tyrona (dopiero potem dowiaduje się, że chłopak jest gejem) i zasypia w jednym łóżku ze swoją byłą dziewczyną Ruby (Mimi Keene).

Gdy Maeve przylatuje do USA na pogrzeb swojej matki, jej związek z Otisem nie wychodzi nawet na żywo. W siódmym odcinku dziewczyna postanawia więc wrócić do USA, a para decyduje się rozstać, gdyż Otis chce zostać w Wielkiej Brytanii u boku swojej mamy (Gillian Anderson) i siostry.

Maeve dzięki swojej książce "Southchester" dostaje staż u wrednego profesora Thomasa Molloya (Dan Levy), a Otis rezygnuje ze swojej kliniki seksualnej na rzecz "O", po odkryciu, jak wiele to dla niej znaczy. Na końcu Otis czyta serdeczny list od Maeve, która pisze, że zawsze będzie mu wdzięczna za to, że dzięki niemu na nowo nauczyła się ufać ludziom.

– Maeve i Otis wciąż muszą mocno dojrzeć. Zawsze będą żywić do siebie uczucie, ale czas nigdy nie był po ich stronie. W okresie późnych nastoletnich lat i po dwudziestce, wciąż siebie odkrywasz. Jak pogodzić te dwie rzeczy – odkrywanie samego siebie i odnajdywanie swojej drugiej połówki? Myślę, że to główny dylemat związku Maeve i Otisa. Zdecydowanie uważam, że oboje są pierwszą miłością i nikt im tego nie odbierze –mówiła showrunnerka "Sex Education" Laurie Nunn w rozmowie z netfliksowym portalem "Tudum".

Kto jest ojcem Joy?

Na końcu trzeciego sezonu Jean Milburn, mama Otisa, rodzi dziecko. Jest przekonana, że dziewczynka, Joy, jest córką Jakoba (Mikael Persbrandt) i siostrą Oli (Patricia Allison), ale okazuje się, że... nie. W czwartym sezonie nie pojawiają się ani Jakob, ani Ola, a Jean zmaga się z depresją poporodową i w końcu przyjmuje pomoc przy dziecku swojej siostry Joanny (Lisa McGrillis), z którą postanawia naprawić relację. Zaczyna też prowadzić własny program w radiu.

Największym zaskoczeniem jest jednak tożsamość ojca Joy: to ani Jakob, ani ojciec Otisa, ale Dan (Daniel Ings). To kochanek Jean z pierwszego sezonu, motocyklista, który pojawił się również w trzecim sezonie, tuż przed zakończeniem związku Jean z Jakobem. A to sugeruje, że brak zaufania Jakoba do Jean chyba faktycznie był uzasadniony.

Czy Eric przyjmuje chrzest?

Głównym wątkiem Erica (Ncuti Gatwa) w czwartym sezonie "Sex Education" jest jego przygotowanie do chrztu. Jest wewnętrznie rozdarty: kocha swoją wspólnotę kościelną i rodzinę, ale wie, że w ich oczach homoseksualizm jest grzechem.

W ostatniej chwili, tuż przed chrztem, Eric ogłasza w kościele, że jest gejem i chce przedtem wiedzieć, czy zostanie zaakceptowany. Wszyscy wierni milczą, ale matka Erica wstaje i mówi mu, że kocha go takim, jaki jest. Wtedy Eric zdaje sobie sprawę, że nie potrzebuje chrztu, aby kochać Boga i wychodzi ze świątyni.

Bohater ostatecznie nawiązuje nową relację z Bogiem, który... objawia mu się w postaci Jodie Turner-Smith. Później nastolatka przeprasza pastora i prosi go o radę, jak uczynić kościół bardziej przyjaznym miejscem. Eric postanawia wówczas, że chce zostać pastorem: otwartym na różnorodność i przyjaznym dla społeczności. Oprócz tego bohater, który w tym sezonie miał trudną relację z Otisem, godzi się ze swoim najlepszym przyjacielem.

Czy Adam pogodził się z ojcem?

Napięta relacja Adama Groffa (Connor Swindells) z jego ojcem (Alistair Petrie) była jednym z głównym wątków całego serialu. W czwartym sezonie Adam rzuca szkołę, rozpoczyna pracę na farmie i odkrywa, że kocha zwierzęta. To początkowo nie podoba się jego ojcu, ale w końcu zdaje sobie sprawę, że to talent jego syna i postanawia wspierać Adama na nowej ścieżce kariery.

Adam i pan Groff naprawiają swoją relację, ale to nie wszystko, bo rodzice bohatera (matkę Adama gra Samantha Spiro) uświadamiają sobie, że nadal się kochają i postanawiają się zejść. Rodzina Groffów jest więc znowu zjednoczona. Ale czy Adam i Eric do siebie wracają? To kolejny zawód dla fanów: niestety nie, a bohaterowie mają wspólną tylko jedną scenę.

Co z innymi bohaterami "Sex Education"?

Ruby w końcu zostaje zaakceptowana przez popularnych uczniów w swoim nowym liceum Cavendish po konfrontacji z O, która upokorzyła ją w dzieciństwie. Aimee (Aimee Lou Wood) przepracuje traumę po molestowanie seksualnym, odkrywa swoją nową pasję (fotografia) i zakochuje się z wzajemnością w Isaacu (George Robinson).

Jackson Marchetti (Kedar Williams-Sterling), który został wychowany przez dwie mamy, poznaje prawdę o swoim pochodzeniu. Okazuje się, że jedna z jego mam, Roz (Sharon Duncan-Brewster), miała romans z żonatym kolegą w pracy. Zaszła w ciążę, poznała Sofię (Hannah Waddingham) i postanowiła wychować Jacksona razem z nią. Kobiety nie powiedziały Jacksonowi prawdy, bo chciały go ochronić: jego ojciec nie chce mieć z nim bowiem nic wspólnego. Jackson ostatecznie wybacza matkom, a te mówią mu, że bardzo go kochają.

Viv Odusanya (Chineye Ezeudu), wciąż najlepsza przyjaciółka Jacksona, rzuca swojego kontrolującego i agresywnego nowego chłopaka Beau (Reda Elazouar). Z kolei O dalej prowadzi klinikę seksualną w szkolę, dzięki uświadomieniu sobie przez Otisa, że jest w tym naprawdę świetna i pomaga ludziom. Dziewczyna proponuje Otisowi współpracę, a ten nie mówi "nie".

W zakończeniu "Sex Education" ważny był też wątek Cal (Dua Saleh), osoby niebinarnej, którzy używają zaimka "oni". Przez cały sezon Cal zmaga się ze swoją tożsamością: zaczynają brać testosteron, ale i tak dostają okres, mają problem z emocjami i popędem seksualnym. W ostatnim odcinku Cal są zrozpaczeni, że nie mogą mieć wymarzonej operacji, która potwierdzi ich tożsamość i uciekają z domu.

Cal szuka cała szkoła. W końcu Eric i Jackson znajdują Cal przy krawędzi klifu: najprawdopodobniej chcieli zakończyć swoje własne życie. Obaj pocieszają Cal i sprowadzają ich na dół. Później szkoła ogłasza, że przeprowadzi zbiórkę na wymarzoną klatkę piersiową Cal. Ostatni kadr pokazuje mamę Cal, która przytula się w łóżku do swojego dziecka, co sugeruje, że Cal nie są i nigdy nie będą sami.

Czy będzie 5. sezon "Sex Education"?

Nie, nie będzie piątego sezonu "Sex Education", a czwarty sezon jest ostatni, co potwierdził Netflix. Ale showrunnerka Laurie Nunn nie mówi "nigdy".

– Zdecydowanie robię sobie przerwę i myślę nad innymi projektami... Ale Moordale to naprawdę bogaty świat, a pisanie o nastolatkach zawsze dostarcza wiele frajdy. Myślę więc, że zawsze istnieje potencjał do dalszego eksplorowania tego świata – powiedziała serwisowi Tudum.

