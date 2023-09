S zkoła założona przez o. Tadeusza Rydzyka otrzymała zgodę na otworzenie wydziału lekarskiego. Środowisko lekarskie jest zszokowane tą decyzją. Wystosowano nawet specjalny apel do szefów resortów zdrowia i edukacji. Chodzi o to – co jest dość absurdalne – że kandydaci na lekarzy muszą mieć zaświadczenie od...proboszcza.





Konieczne... zaświadczenie od proboszcza. Lekarze zszokowani absurdalnym wymogiem w szkole Rydzyka

Natalia Kamińska

Szkoła założona przez o. Tadeusza Rydzyka otrzymała zgodę na otworzenie wydziału lekarskiego. Środowisko lekarskie jest zszokowane tą decyzją. Wystosowano nawet specjalny apel do szefów resortów zdrowia i edukacji. Chodzi o to – co jest dość absurdalne – że kandydaci na lekarzy muszą mieć zaświadczenie od...proboszcza.