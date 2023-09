Nagła decyzja Morawieckiego. Wracają kontrole na jednej z polskich granic Schengen

Natalia Kamińska

W ostatnim czasie jest napięta sytuacja między Polską a Niemcami. Do RFN przez Polską przedostają się bowiem duże grupy nielegalnych migrantów. Do Polski trafią one m.in. przez szlak prowadzący przez Słowację. Morawiecki zapowiedział właśnie powrót kontroli na tej granicy.