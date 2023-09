Policja ogłasza wielką ewakuację. "Zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy"

We wtorek o poranku w rejonie ul. Dzikiej w Zielonej Górze zostanie przeprowadzona ewakuacja mieszkańców pobliskich budynków na czas akcji saperów, którzy przyjadą zabrać znalezione tam niewybuchy. Policja wydała specjalny komunikat w tej sprawie.

Zielona Góra. Ewakuacja części miasta. Policja każe zabrać trochę rzeczy. Fot. Jan GRACZYNSKI/East News

Jak podaje KMP w Zielonej Górze, w poniedziałek przy ul. Dzikiej w tym mieście odnaleziono niewybuchy pochodzące prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Policyjni pirotechnicy ustalili wstępnie, że są to bomby lotnicze z tego okresu.

Niewybuch w Zielonej Górze. Zarządzono ewakuację

"Po otrzymaniu informacji o odnalezieniu niewybuchów władze miasta zwołały sztab kryzysowy z udziałem przedstawicieli policji i Państwowej Straży Pożarnej. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom tej okolicy, na czas podejmowania niewybuchów zarządzona zostanie ewakuacja mieszkańców pobliskich budynków i instytucji" – podano w komunikacie w tej sprawie.

We wtorek odbędzie się ewakuacja. I tak okoliczni mieszkańcy zostaną ewakuowani autobusami komunikacji miejskiej z przystanków na ul. Staszica przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych oraz z przystanku na ul. Staszica przy pływalni. Ewakuowane osoby zostaną umieszczone w następujących lokalizacjach:

Aula Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Podgórnej 50

Budynek UZ, Wydział Mechaniczny, ul. Szafrana 4

Wydział Matematyki UZ ulica Szafrana 4a

Policja prosi wszystkie osoby zamieszkujące obszar, który będzie ewakuowany, o zamknięcie dopływu prądu i wody przed opuszczeniem mieszkania, zamknięcie okien, zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy, w tym dokumentu tożsamości i niezbędnych leków.

Tak wygląda obszar, gdzie zarządzono ewakuację:

Fot. Policja

"Uprzejmie prosimy o przekazywanie informacji rodzinie i sąsiadom" – apeluje policja.

Ewakuacja rozpocznie się dokładnie we wtorek od godziny 7.30. Działania saperów mogą potrwać do co najmniej godziny 13.

Strefa ewakuacji obejmuje następujące ulice: Sportowa, Klementowskich, Zamenhofa 3-7, 13-19, 21-25, 40-46, 32-38, Czubińskiego, Zakręt, Dolna, Dolina Zielona od 19 do sali weselnej, Wazów, Bema, Wyspiańskiego, Szafrana do Wazów, Dzika, Żabia.

Latem była duża ewakuacja w Lublinie

Nie tak dawno, bo w sierpniu miała miejsca podobna ewakuacja w Lublinie. Znalezienie w tym mieście niewybuchu z czasów II wojny światowej spowodowało konieczność ewakuacji aż 14 tys. okolicznych mieszkańców. Wojskowi saperzy podnieśli i wywieźli znalezioną bombę na poligon w Nowej Dębie.

Wówczas wojsko pokazało, jak wyglądała ostatnia część akcji. Na Twitterze Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych zamieszczono nagranie przedstawiające moment eksplozji niewybuchu z Lublina.

"Pamiętaj! Niewybuchy i niewypały są bardzo niebezpieczne. W przypadku zauważenia takiego przedmiotu należy bezzwłocznie poinformować policję" – podkreślili wojskowi w komentarzu do zamieszczonego nagrania.