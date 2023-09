Bruce Willis nie jest świadomy tego, co się z nim dzieje? Przejmujące wyznanie żony

Emma Heming Willis na bieżąco aktualizuje informacje na temat stanu zdrowia swojego męża. Bruce Willis boryka się z postacią demencji, której nie można wyleczyć. W najnowszym wywiadzie ukochana gwiazdora przyznała, że nie jest pewna, czy on sam zdaje sobie sprawę z tego, co mu dolega. Wspominała również o ich wspólnych córkach.

Emma Heming Willis otwarcie mówi o chorobie swojego męża i regularnie dzieli się informacjami na temat jego kondycji zdrowotnej. W poniedziałek, 25 września, żona Bruce'a Willisa była gościem w programie "TODAY", gdzie opowiadała o tym, jak radzi sobie z dbaniem o swojego 68-letniego męża w obliczu jego schorzenia.

– Nauczyłam się, że demencja jest trudna. Jest trudna dla osoby zdiagnozowanej, ale również trudna dla rodziny. Nie ma różnicy dla Bruce'a, dla mnie i dziewczynek. Kiedy mówią, że to choroba rodzinna, rzeczywiście tak jest – przyznała.

Emma Heming Willis oraz Bruce Willis mają dwie córki: 11-letnią Mabel Ray oraz 9-letnią Evelyn Penn. Żona słynnego aktora podkreśliła, że w ich domu panuje otwartość, dlatego postanowiła wyjaśnić córkom naturę choroby ich ojca.

– Gdy wiemy, czym jest choroba z medycznego punktu widzenia, wszystko nabiera sensu. To było ważne, żeby dowiedziały się, co się dzieje z ich tatą. Nie chciałam, żeby demencja Bruce'a była wstydliwa – wyjaśniła.

Emma przyznała, że diagnoza jej męża była dla niej zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Dzięki niej mogła zrozumieć sytuację i zaakceptować ją. Na pytanie dziennikarki, czy Bruce zdaje sobie sprawę z tego, co mu dolega, odpowiedziała: "Ciężko to ocenić".

Dodała również, że obecnie Bruce uczy ich córki, jak kochać, być cierpliwym i elastycznym wobec życiowych wyzwań. – Uczy je jak kochać, opiekować się i to jest piękna sprawa pomimo smutku – zaznaczyła.

Na co choruje gwiazdor "Szklanej pułapki"?

Na początku 2023 roku córka Bruce'a Willisa, Rumer, poinformowała, że jej ojciec cierpi na demencję, a dokładnie otępienie czołowo-skroniowe, która właśnie objawia się m.in. przez afazję. Razem z rodziną podziękowała za miłość i współczucie.

"Odkąd wiosną 2022 roku ogłosiliśmy diagnozę afazji u Bruce'a, stan Bruce'a pogorszył się i teraz mamy bardziej szczegółową diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (znane jako FTD). Niestety problemy z komunikacją to tylko jeden z objawów choroby, z którą zmaga się Bruce. Chociaż jest to bolesne, poczuliśmy ulgę, gdy wreszcie postawiano jasną diagnozę" – mogliśmy przeczytać w poście na Instagramie Rumer Willis, córki z małżeństwa z Demi Moore.

Na stronie stowarzyszenia The Association for Frontotemporal Degeneration można przeczytać więcej o przypadku, z którym zmaga się Bruce Willis. "FTD to okrutna choroba, o której wielu z nas nigdy nie słyszało, ale może dotknąć każdego. W przypadku osób poniżej 60. roku życia FTD jest najczęstszą formą demencji, a ponieważ postawienie diagnozy może zająć lata, FTD jest prawdopodobnie znacznie bardziej rozpowszechniona, niż nam się wydaje. Na tę chorobę obecnie nie ma lekarstwa, co, jak mamy nadzieję, zmieni się w nadchodzących latach. Mamy nadzieję, że wraz z postępem stanu Bruce'a uwaga mediów zostanie skupiona na rzuceniu światła na tę chorobę, która wymaga znacznie większej świadomości i badań" – czytamy w oświadczeniu.