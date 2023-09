Bedoes nie przebierał w słowach, komentując aferę z Gargamelem w roli głównej. "Jestem wk****ony"

Gargamel, ceniony w środowisku internetowym twórca i dziennikarz muzyczny, który współpracował między innymi z ekipą 2115, stanął w obliczu oskarżeń o przemoc seksualną ze strony swojej byłej partnerki. W odpowiedzi na te zarzuty Bedoes wydał oświadczenie. Jakie stanowisko raper przedstawił w tej sprawie?

Ex Gargamela oznajmiła, że youtuber miał się nad nią znęcać

25 września wieczorem Laura Klaus, 20-letnia tancerka i performerka, opublikowała na swoim koncie na TikToku film trwający ponad 8 minut. W materiale opisuje, jak stała się ofiarą groomingu, przemocy psychicznej i fizycznej ze strony Gargamela.

– Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy się spotykać i nagrywam ten filmik dwa lata po tym, jak zerwałam z Kubą, ponieważ zauważyłam, że ostatnio w Internecie zrobiło się bardzo głośno o innej sprawie wykorzystywania osoby nieletniej przez osobę wpływową [chodzi o YouTubera "Stuu", który miał otrzymywać erotyczne zdjęcia od 13-latki - przyp. red.] i nie chcę dawać cichego przyzwolenia na to, żeby takie osoby dalej miały jakiekolwiek wpływy w Internecie i były przykładem dla innych młodych osób – zaczęła swój wywód Klaus. Młoda kobieta podkreśla, że wcześniej nie dzieliła się swoją historią, ponieważ była pod wpływem manipulacji i obawiała się reakcji "mizoginistycznych" zwolenników Jakuba.

Laura zaczęła umawiać się z youtuberem, w marcu 2020 roku, kiedy miała zaledwie 16 lat, a on 25. Według relacji Klaus, od początku ich związek był pełen przemocy, a Gargamel próbował kontrolować ją w każdej sytuacji.

Film prezentuje fragmenty rozmów i kłótni z Gargamelem, zrzuty ekranu z ich konwersacji oraz wiadomości, które Laura wymieniała z przyjaciółmi, w których wyznaje, że obawia się swojego partnera. Więcej o tym, jak miał zachowywać się Jakub Chuptyś wobec swojej dziewczyny, przeczytasz TUTAJ.

Bedoes komentuje aferę z Gargamelem. "Jestem wk****ony, jest mi przykro"

Biorąc pod uwagę współpracę Gargamela z 2115, wielu fanów z niecierpliwością oczekiwało stanowiska Bedoesa w tej kwestii. Raper odniósł się do sytuacji na swoich stories na Instagramie, podając do wiadomości, że ich zespół zakończył współpracę z Jakubem Chuptysiem.

– Hej, dostaję wiele pytań pt., co myślę o sytuacji z Gargamelem i czy wiedziałem o tym. Co to jest za pytanie, co myślę o tej sytuacji? Jestem wk****ony, jest mi przykro. Jestem w szoku. Jak mam się czuć? Dowiedziałem się o tym tak jak wszyscy –

– Ta sytuacja miała miejsce parę lat temu. Ja z Gargamelem współpracuję od paru miesięcy. Spotykaliśmy się na jakieś wywiady, nie miałem pojęcia o tej sytuacji – zapewnił raper.

– Gargamel już z nami nie współpracuje. Przeczytałem jego oświadczenie na Facebooku, obejrzałem tego tiktoka. No ku**a… po prostu przykro. Jestem wk****ny. Zarówno tej dziewczynie, jak i Kubie życzę tego, żeby każdy odnalazł swój spokój, ale proszę mnie nie mieszać w tę sytuację, bo chyba każdy wie, co o tym sądzę – skwitował.

Skrucha Gargamela

Chuptyś już odniósł się do sprawy na swoim profilu na Facebooku, gdzie zamieścił post z przeprosinami.

"W odniesieniu do nagrania, które pojawiło się dziś wieczorem, mam kilka zdań od siebie: przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów – to, co zrobiłem w 2020, jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd, ale jestem gotowy przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań" – czytamy w nim.

"Wiele z was pewnie słyszało plotki na temat mojego rzekomego trafienia do szpitala psychiatrycznego pod koniec 2021, nie wiem skąd takie informacje, tak naprawdę to poszedłem wtedy na odwyk alkoholowy i zacząłem terapię pod tym kątem, na którą uczęszczam do dziś i która uczy mnie zdrowego reagowania na stres i emocje, z którymi kompletnie sobie wtedy nie radziłem" – kontynuował YouTuber.

"O mojej trzeźwości często mówię na streamach. Pracuję nad sobą i z roku na rok staram się być lepszym człowiekiem. Wiem, że nic nie jest w stanie odwrócić tego co zrobiłem, skupiam się na dalszej pracy nad sobą. I znów – z całego serca przepraszam" – dodał na koniec.

Przeprosiny Gargamela nie spotkały się jednak z najlepszym przyjęciem. Większość komentarzy pod postem jest negatywnych. Na innych profilach społecznościowych YouTubera jego (byli) fani także nie szczędzą mu ostrych słów.

