Piróg o orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Apeluje do duchownych

Michał Piróg w najnowszej publikacje w mediach społecznościowych odniósł się do seks-afery z udziałem księży na plebanii w Dąbrowie Górniczej. Zwrócił się z apelem do uczestników skandalu, aby zrzucili sutanny. "Teraz jesteście wstydem i bólem, ale możecie to naprawić, jeszcze nie jest za późno…" – stwierdził tancerz.

Michał Piróg zwrócił się do księży. To jego nawiązanie do orgii w Dąbrowie Górniczej. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Seks-skandal z udziałem duchownych, który wydarzył się w Dąbrowie Górniczej, zszokował opinię publiczną w naszym kraju. Księża mieli zorganizować imprezę w budynku należącym do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej.

Dziennikarze dowiedzieli się, że było to spotkanie z seksworkerem, w trakcie którego uczestnicy mieli zażywać tabletki na potencję. W efekcie czego jeden z nich źle się poczuł i wezwano pogotowie.

Pewien duchowny nie chciał jednak wpuścić ratowników do mieszkania, więc ci musieli wezwać policję. "Ks. Tomasz Z., którego udział w tym, co wydarzyło się w Dąbrowie Górniczej w nocy z 30 na 31 sierpnia, nie budzi żadnych wątpliwości, został 21 września br. pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych do czasu wyjaśnienia sprawy i skierowany do zamieszkania poza parafią" – podało biuro prasowe diecezji sosnowieckiej, cytowane przez "Dziennik Zachodni".

Piróg: Zrzuć sutannę. Nie obrażaj milionów Polaków wierzących w Boga

Sprawa jest głośno komentowana w mediach. Tymczasem Michał Piróg, który od dawna mówi otwarcie o swojej homoseksualności, zwrócił się z apelem do uczestników opisywanej "orgii".

"Wyjdź z szafy. Zrzuć sutannę. Nie obrażaj milionów Polaków wierzących w Boga, nie bluźnij w przebraniu sługi jego. Nie bój się. Ludzie przyjmą cię takiego, jaki jesteś" – zwrócił się do duchownych w poście na Instagramie.

"Poza kościołem, PiS-em i Konfederacją, nikt nie gardzi osobami homoseksualnymi tak jak wy… Teraz jesteście wstydem i bólem, ale możecie to naprawić, jeszcze nie jest za późno" – dodał tancerz znany m.in. z "You Can Dance – Po prostu tańcz" oraz "Top Model".