Tragedia na A1. Przerażające, z jaką prędkością miał jechać kierowca BMW

Tragedia na A1 pod Piotrkowem. Ziobro ujawnił, z jaką prędkością jechał kierowca BMW

Mateusz Przyborowski

– Samochód bmw jechał z prędkością co najmniej 253 km/h – przekazał Zbigniew Ziobro w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie odniósł się do tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym spłonęła trzyosobowa rodzina. Jak dodał minister sprawiedliwości, to ma pozwolić śledczym przejść na "inną fazę" postępowania.