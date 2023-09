Ta jedna rzecz może dać PiS zwycięstwo. Wprost mówią to wewnętrzne sondaże partii

Mimo kolejnych targających partią afer, PiS nie traci dobrego humoru przed wyborami. Wewnętrzne sondaże partii mają wskazywać, że trzecia kadencja jest w jej zasięgu. Kluczowe będzie to, czy do Sejmu wejdzie Trzecia Droga Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wewnętrzne sondaże dają PiS zwycięstwo Fot. Piotr Molecki/East News

Wewnętrzne sondaże są korzystne dla PiS

Zamawiane i publikowane przez media sondaże konsekwentnie prognozują, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało problem z uzbieraniem większości i choć dostanie najwięcej głosów – do utworzenia rządu będzie potrzebowało posłów Konfederacji.

Wewnętrzne sondaże partii Jarosława Kaczyńskiego mają jednak przedstawiać zupełnie inny obraz. Perspektywa trzeciej kadencji ma w nich być dla PiS całkiem realna. Najważniejszy będzie tutaj wynik Trzeciej Drogi, która startuje jako komitet koalicyjny – co oznacza, że próg wyborczy wynosi dla niej nie 5, ale 8 proc.

– W naszych codziennych badaniach poparcie dla Trzeciej Drogi waha się w granicach 8-procentowego progu wyborczego dla koalicyjnych komitetów wyborczych, a to oznacza, że jeśli duet Hołownia – Kosiniak-Kamysz nie wejdzie do Sejmu, to wówczas wystarczy nam uzyskanie 38-39 proc., by mieć samodzielną większość i 230 mandatów – twierdzi w rozmowie z Onetem jeden ze sztabowców z Nowogrodzkiej.

Dlatego właśnie partia rządząca zamierza aż do końca kampanii grać na polaryzację wyborców, aby głosy spłynęły do niej lub do Koalicji Obywatelskiej, a nie do mniejszych komitetów, takich właśnie jak koalicji Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Trzecia Droga w oficjalnych sondażach

W sondażach publikowanych w ostatnim czasie w mediach sytuacja Trzeciej Drogi wygląda podobnie, jak ta z wewnętrznych sondaży PiS. W badaniu IPSOS dla Oko.Press i TOK FM głosowanie na ten ruch zadeklarowało 8 proc. respondentów, z kolei w sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski – 9 proc. W weekend Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" dawał Polsce 2050 i PSL 9,81 proc. poparcia.

Co ciekawe, dwa najnowsze sondaże pokazały zaskakujący trend, według którego o ostatecznym rozkładzie sił w Sejmie może zadecydować... jeden poseł. Wynika z nich, że kluczową rolę przy ostatecznym rozkładzie sił w nowym Sejmie może odegrać poseł mniejszości niemieckiej.

Jak to możliwe? Głosowanie na Zjednoczoną Prawicę (czyli Prawo i Sprawiedliwość z mniejszymi koalicjantami) deklaruje w ostatnim badaniu IPSOS 36 proc. respondentów, co zdecydowanie nie jest złym wynikiem – zwłaszcza że jest o 1 pkt proc. wyżej niż dwa tygodnie temu. Przy takim wyniku ugrupowaniu jest jednak wciąż daleko do samodzielnej większości.

Przy takich wynikach Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 207 mandatów w Sejmie. Złą wiadomością dla Jarosława Kaczyńskiego jest tutaj jednak słabość Konfederacji, która przy oparciu rzędu 7 proc. miałaby 23 posłów. Wspólnie obie partie miałyby wówczas 230 posłów i byłyby o jeden głos od większości.

W Sejmie jest jednak 460 miejsc i w tym układzie 229 z nich przypadłoby opozycji (Koalicja Obywatelska – 159, Lewica – 40 Trzecia Droga – 30). W równaniu pozostaje jeszcze poseł mniejszości niemieckiej, który teoretycznie mógłby dać większość PiS – jednak z partią rządzącą nie jest mu po drodze.