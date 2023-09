Testuj suszarkę marki Candy i zyskaj jeszcze więcej

Marka Candy właśnie ruszyła z nową akcją promocyjną. Kupując suszarkę Candy można uzyskać 45 dni darmowego testowania lub bezpłatny łącznik do pralki. Dlaczego warto jeszcze zapatrzeć się w suszarki Candy?

mat. prasowy

Oszczędność, wygoda i pielęgnacja ubrań to główne powody, dla których warto zdecydować się na suszarkę automatyczną. Suszarki Candy z serii RapidO to urządzenia, które pozwolą w szybki sposób odświeżyć ulubioną odzież, bez konieczności jej prania.

Candy RapidO jest jedną z suszarek objętych promocją. Urządzenie w zależności od rodzaju tkaniny oraz czasu posiada 14 programów suszenia, z których najkrótszy trwa jedynie 12 minut. Można szybko odświeżyć marynarkę lub koszulę bez konieczności ich pełnego prania. Ponadto, program bezpiecznie i skutecznie neutralizuje bakterie przy pomocy pary wodnej. Candy RapidO dba również o pielęgnację nawet najbardziej delikatnych tkanin. W urządzeniu zastosowano innowacyjne rozwiązania, dzięki którym ubrania suszone są w skuteczny, a zarazem delikatny sposób. Automatyczny dobór temperatury oraz odpowiedni dla każdej tkaniny ruch bębna suszarki sprawiają, że ubrania pozostają bezpieczne. Certyfikat Woolmark daje pewność, że nawet wełna nie ulegnie uszkodzeniom. Co więcej, w zależności od ilości ubrań, załadunek zostanie odpowiednio i bezpieczne dostosowany, tak pranie było wysuszone niemalże bez zagnieceń. Funkcja pary zniweluje zagniecenia podczas suszenia. To szczególnie przydatne w przypadku delikatnych, wymagających materiałów, które łatwo można uszkodzić korzystając z żelazka.

Dbałość o rachunki i środowisko

Z Candy RapidO nie trzeba czekać do zakończenia cyklu, aby dołożyć zapomnianą rzecz. W każdej chwili można bezpiecznie zatrzymać suszenie. Wystarczy wcisnąć pauzę i otworzyć bęben, by bez problemu dorzucić zapomniany element garderoby. Nie ma konieczności uruchamiania kolejnego cyku, dzięki czemu zauważalna jest nie tylko oszczędność czasu, ale również pięniedzy. Urządzenie posiada zbiornik Easy Case znajdujący się w drzwiach suszarki. Jego ergonomiczny kształt ułatwia wyjęcie, przenoszenie oraz opróżnianie, zapobiegając rozlewaniu wody. Może pomieścić do 3 litrów wody, którą można później wykorzystać, np. podlewając kwiaty. Nie wymaga opróżniania po każdym cyklu suszenia i jest przezroczysty, dzięki czemu poziom wody jest zawsze widoczny. Co więcej, zastosowana w urządzeniu pompa ciepła skutecznie usuwa wilgoć z wnętrza suszarki. Zamknięty obwód gwarantuje niskie straty ciepła, co znacznie ogranicza zużycie energii. Dzięki funkcji automatycznego dopasowania czasu suszenia do wagi odzieży umieszczonej w bębnie, oszczędzamy prąd, a tym samym środowisko.

Urządzenia Candy są szyte na miarę. Sprawdzą się nawet w małych łazienkach. Modele SLIM o głębokości zaledwie 46 cm mieszczą aż 7 kg ubrań. To idealne połączenie kompaktowych rozmiarów i szerokiej gamy funkcji, która sprosta nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

Lista produktów objętych promocją oraz szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie:

Candy promocje (promocja-candy.pl)