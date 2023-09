– Muzeum Historii Polski było marzeniem i ideą rezydenta Lecha Kaczyńskiego – podkreślił w czwartek podczas inauguracji MHP w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Z kolei Mateusz Morawiecki był mocniejszy w słowach. – Ci, którzy boją się historii Polski, dbali o to, żeby to muzeum nigdy nie powstało – stwierdził szef rządu.

Andrzej Duda zainaugurował działalność Muzeum Historii Polskiej Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Muzeum Historii Polskiej od 29 września będzie działać w warszawskiej Cytadeli, ale uroczyste otwarcie odbyło się już dzień wcześniej. Uczestniczyły w nim najważniejsze osoby w państwie, w tym prezydent Andrzej Duda z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą.

– Powinien tutaj przed Państwem stać pan prezydent, profesor Lech Kaczyński. To było jego marzenie, to była jego idea, aby takie właśnie (...) Muzeum Historii Polski powstało. Uważał to za jedno z najważniejszych zadań, które powinni zrealizować ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za Rzeczpospolitą dla przyszłych pokoleń – powiedział Duda.

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" – zacytował prezydent słowa z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiego w 1600 roku i dodał, że "historia jest nauczycielką życia", a Lech Kaczyński "odwołując się do historii, bardzo często pokazywał życie i wskazywał potencjalny, możliwy rozwój przyszłości".

Andrzej Duda o Muzeum Historii Polskiej w Warszawie. "Muzeum największe, najpiękniejsze"

Andrzej Duda podkreślił również, że minęło 17 lat od formalnego powołania Muzeum Historii Polskiej w 2006 roku. – Dzięki Bogu, od 2015 roku, dzięki zmianom, które nastąpiły w Rzeczypospolitej z woli obywateli, dzięki bardzo wytężonej pracy pana profesora Piotra Glińskiego (...) to muzeum stało się faktem. Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – stwierdził.

Prezydent dodał, że Cytadela, gdzie znajduje się muzeum, to miejsce "niezwykle ważne i niezwykle symboliczne właśnie z punktu widzenia historii". – Na Cytadeli Warszawskiej, symbolu próby i autentycznego zniewolenia Polaków przez 80 lat. Symbolu zniszczenia ruchu narodowowyzwoleńczego i woli wyzwolenia narodu – mówił Andrzej Duda na inauguracji MHP.

To tutaj więziono tych, którzy wtedy konspirowali i walczyli o wolną Polskę. To tutaj rozstrzelano Romualda Traugutta. To tutaj ginęli członkowie Rządu Narodowego. To tutaj mordowano Polaków, którzy niezłomnie chcieli odzyskać swoją wolną, suwerenną, niepodległą ojczyznę. To stąd wywożono na zesłanie, na katorgę, na Sybir. To ostatecznie to miejsce oglądało wielkie zwycięstwo patriotów w 1918 roku, kiedy Polska odzyskała swoją niepodległość. To to miejsce oglądało tuż później zwycięstwo nad Rosją sowiecką pod Warszawą w 1920 roku w wielkiej Bitwie Warszawskiej – tak nieopodal tej właśnie Cytadeli. Trudno w Polsce znaleźć lepsze miejsce na to, by dokumentować naszą historię, której najboleśniejszym okresem z całą pewnością były te 123 lata zaborów, w tym te właśnie 80 lat pod straszliwym zaborem, tyranią Rosji carskiej. prezydent Andrzej Duda o Cytadeli Warszawskiej

Duda nazwał warszawską placówkę "muzeum największym, najpiękniejszym z całą pewnością w tej chwili w Polsce, absolutnie najnowocześniejszym". – (...) To tutaj będzie, jak planujemy, za trzy lata wystawa stała na 7300 mkw. – udokumentowana artefaktami historia ponad tysiąca lat naszego państwa, historia Polski. To tutaj oglądać tę wystawę stałą i oglądać wystawy czasowe będą przychodzili młodzi – zapowiadał.

Na koniec prezydent zaznaczył, że "nie ma żadnych wątpliwości", że Muzeum Historii Polskiej "będzie kształtowało" przyszłą Rzeczpospolitą. – Wierzę w to, że coraz mocniejszą, coraz silniejszą swoimi obywatelami, ich postawą, ich wiedzą, ich umiejętnością patrzenia w przyszłość, także przez pryzmat właśnie dobrze udokumentowanej przeszłości – podsumował.

Mateusz Morawiecki: "Mówiono, że na Muzeum Historii Polskiej nie ma środków"

Na inauguracji Muzeum Historii Polskiej pojawił się również premier Mateusz Morawiecki. – Jest rzeczą wyjątkowo symboliczną, że to tutaj, w tym miejscu męczeństwa narodu polskiego, w którym mordowani byli polscy patrioci, powstaje Muzeum Historii Polski – stwierdził szef rządu.

– To muzeum będzie służyło wszystkim pokoleniom i mieszkańcom Polski. Każdy mieszkaniec, każdej miejscowości jest tutaj zaproszony po to, aby patrzeć jak wielkie dzieło zbudowali nasi przodkowie przez 1000 lat – dodał Morawiecki.

Jednocześnie premier wbił szpilę poprzednim polskim rządom. – Muzeum Historii Polski powstawało przez 17 lat. Dlaczego tak długo? Przez wiele lat mówiono, że nie ma środków i brakowało wiary w to, że takie miejsce jest potrzebne do budowania polskiej tożsamości – powiedział i dodał, że "ci, którzy boją się historii Polski (...) dbali o to, żeby to muzeum nigdy nie powstało". – To fatum zostało wreszcie przełamane – stwierdził.

– Powstanie tego wspaniałego gmachu świadczy, że jesteśmy na drodze do zwycięstwa – do odbudowania właściwej roli Rzeczypospolitej na mapie Europy i na mapie świata – podsumował Mateusz Morawiecki i stwierdził, że nasza historia "to jedna z najpiękniejszych historii narodowych na świecie".