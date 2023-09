Magda Gessler jest znana ze swojej ekspresji. Widzowie "Kuchennych rewolucji" wiele razy widzieli, jak rzuca talerzami, gdy się wkurzy. Ostatnio zrobiła tak przed studiem "Dzień dobry TVN". Miała ku temu ważny powód.

Magda Gessler rzuca talerzami i namawia do udziału w wyborach. fot Artur Zawadzki/REPORTER

Piski, wrzaski i latające wokoło przedmioty – to nie powinno dziwić, gdy w pobliżu jest Magda Gessler. Restauratorka już wiele razy udowodniła, że można się po niej wszystkiego spodziewać.

Gessler rzuca talerzami i namawia do głosowania w wyborach

Gwiazda ostatnio pojawiła się przed studiem "Dzień dobry TVN". Rozmawiała z Marcinem Prokopem, aż nagle w ruch poszły talerze. 70-latka zaczęła rzucać naczyniami, by zwrócić na siebie uwagę. Uwagę przede wszystkim młodych kobiet i przedsiębiorców, którzy nie chcą iść na wybory.

– Takie, że trzeba obudzić towarzystwo, do którego wchodzisz i ono śpi, i nie reaguje właściwie w jakiejś samoobronie tego, żeby wreszcie ocalić pracę, swoją firmę, więc jak oni śpią i dalej do nich gadam i nic nie mogę zrobić, to jedynym wyjściem, żeby otworzyli oczy na swoją rzeczywistość, jest walenie talerzami – zaczęła.

Ale ponieważ, że nie jesteśmy na "Kuchennych Rewolucjach", ponieważ jesteśmy w Warszawie i wszyscy jesteśmy dobrze przebudzeni, w związku z tym budzę wyłącznie młode kobiety, które nie chcą iść na wybory, którym się wydaje, że wszystko będzie samo, że mężowie wszystko załatwią i chowają głowę w poduszkę. Od nich zależy los ich córek, naszych babć, wszystkich kobiet w Polsce. Niech one wezmą losy w swoje ręce, więc je tłukę, tłukę je tak, żeby się wreszcie obudziły! Dosyć tego! Co sobie myślą? Że ktoś za nie coś zrobi? Kobiety są najważniejsze, bo są przyszłością tego kraju! Do wyborów mają iść! Mają iść do wyborów! Magda Gessler

Ostatnio w podobnym tonie wypowiedziała się Majka Jeżowska. 63-latka wygłosiła "orędzie" na swoim instagramowym profilu. – Martwię się. Martwię o was, dziewczyny i kobiety, które nie chcą głosować w wyborach. Czy chcecie wyjść za mąż za faceta, który was kocha i szanuje, czy za takiego, który uważa, że jesteście częścią jego dobytku gospodarstwa domowego? – mówiła.

– Dziewczyny, czy chcecie się czuć bezpiecznie, rodząc dzieci? Czy lękać się o swoje i ich zdrowie? Kobiety, dziewczyny, idźcie na wybory, jesteście ważne. A twój głos ma wielkie znaczenie. Na wybory marsz! – podkreśliła.