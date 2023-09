T o już w tę niedzielę 1 października ulicami Warszawy przejdzie Marsz Miliona Serc organizowany przez Koalicję Obywatelską. Organizatorzy przewidują, że przyciągnie on nawet milion protestujących. Marsz wymusił zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, a policja może zdecydować o czasowym zamknięciu ulic dla ruchu oraz objazdach. Oto, na co się przygotować.





Marsz Miliona Serc w niedzielę przejdzie przez Warszawę. Oto plan trasy i wszystkie utrudnienia

Agnieszka Miastowska

