Kuba Wojewódzki ostatnio krótko odniósł się do Aleksandra Barona. Zasugerował, jakoby muzyk wciąż korzystał z aplikacji randkowych. Co na to jego ukochana Sandra Kubicka?

Kuba Wojewódzki zadrwił z Barona? Fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Na profilu instagramowym Kuby Wojewódzkiego pojawiła się ostatnio nowa publikacja. Showman dodał swoje archiwalne zdjęcie, które zostało przerobione na mem. "On jeszcze nie wie, że część jego przyszłych partnerek nie przyszła jeszcze na świat" – brzmi podpis kadru. Część fanów samozwańczego króla TVN uznała żart za zabawny, ale inni nie podzielali entuzjazmu. Sam zainteresowany chętnie wdawał się w dyskusje z użytkownikami.

"Jesteś z siebie dumny jak nastolatek, kiedy w końcu się ogarniesz?" – zapytał jeden z internautów. "A masz siostrę?" – odpowiedział ironicznie Wojewódzki. "Niektórym paniom się mężowie jeszcze nie urodzili" – zareagowała obserwatorka. "Odczep się od Magdy Gessler" – odpisał jej dziennikarz.

"Obrzydliwe" – napisała inna kobieta. "Czy feminizm wymaga braku poczucia humoru?" – odbił piłeczkę Wojewódzki.

Wojewódzki żartuje z Barona. Co na to Kubicka?

Pewna internautka dodała też nietypowy komentarz o swoim śnie: "Śnił mi się pan dzisiaj. W śnie był również Lech Wałęsa i Baron, więc towarzystwo całkiem, całkiem". Na co Wojewódzki odparł: "Baron to ten, co wędruje pomiędzy Tinderem a TVP?". Przypomnijmy, że muzyk od ponad dwóch lat jest w związku z Sandrą Kubicką. Swego czasu mówiło się jednak o kryzysie w ich relacji. Niedawno modelka w rozmowie z Jastrząb Post mówiła:

– Ja nigdy nie mówię, że coś jest na całe życie, pomimo że jest mi to wsadzane do ust. Czytałam artykuły, że ja mówię o Alku, że to jest miłość do końca życia. Nigdy tak nie powiedziałam. Ja nie jestem niczego pewna. Dzisiaj kochamy się bardzo, jesteśmy ze sobą, wspieramy się, ale może się coś wydarzyć za tydzień, za miesiąc i co wtedy? Ja nie myślę aż tak do przodu. Raczej jestem bardzo wdzięczna tu i teraz – i dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa z Alkiem.

A co sądzi o słowach Wojewódzkiego na temat jej ukochanego? – Życzę więcej miłości, mniej uszczypliwości – przyznała na początku. Okazuje się, że nie słyszeli wcześniej o prześmiewczym komentarzu showmana.

– Ominęło nas to, bo jesteśmy zajęci nagrywaniem wspólnego, nowego programu telewizyjnego. Dziękuję za informację na temat mało eleganckiej wypowiedzi kolegi z branży – dodała modelka.