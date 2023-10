Dzielisz konto Disney+ z bliskimi? Te zmiany mają to ukrócić

Platforma Disney+ idzie w ślady Netfliksa i rozpoczyna walkę ze współdzieleniem kont. Część subskrybentów popularnego serwisu streamingowego otrzymała już informację o planowanych zmianach. Jak będą wyglądały w praktyce?

Disney+ zwalczy współdzielenie kont? Fot. Disney+

Disney+ kończy ze współdzieleniem kont

Zgodnie z doniesieniami portalu Engadget poświęconemu technologii, subskrybenci serwisu Disney+, którzy mieszkają w Kanadzie, otrzymali już wiadomości mailowe z informacją, że od 1 listopada współdzielenie kont będzie już na platformie niemożliwe. W mailu pada sformułowanie "gospodarstwo domowe", czyli zbiór powiązanych ze sobą urządzeń. Obecnie nie wiadomo, kiedy zmiana dojdzie do Polski.

– Jeszcze w tym roku zaczniemy aktualizować informacje dla naszych abonentów dotyczące umowy z dodatkowymi warunkami związanymi z zasadami udostępniania, a w 2024 r. wprowadzimy taktykę mającą na celu zwiększenie monetyzacji – mówił w sierpniu szef Disneya, Bob Iger.

Wspomnijmy, że 1 listopada bieżącego roku platforma Disney+, która należy do The Walt Disney Company, zamierza wprowadzić reklamy w ofertach działających na terenie Europy i Kanady. W grudniu 2022 roku taki plan uruchomiono w Stanach Zjednoczonych.

"Nowy standard" będzie dostępny w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii, Norwegii, Szwecji i Danii. – Wprowadzenie abonamentu z reklamami oznacza kolejną ewolucję Disney+ w Europie, ponieważ zapewniamy większy wybór zarówno klientom, jak i naszym światowej klasy partnerom reklamowym. Disney+ nadal wyróżnia się na tle dzisiejszego strumieniowego krajobrazu, oferując niezrównaną wartość, definiujące gatunek seriale telewizyjne i hity filmowe, które są osadzone w prostym i bezproblemowym środowisku – skomentował prezes The Walt Disney Company EMEA, Jan Koeppen.

Dlaczego z platform streamingowych znikają seriale i filmy?

Znikające z serwisów streamingowych seriale i filmy mają związek z tzw. opłatami licencyjnymi (każdy z serwisów musi zapłacić właścicielowi treści za streaming).

Pod koniec maja z serwisu Disney+ poznikały dziesiątki filmów i seriali. "Jesteśmy w trakcie przeglądu treści w naszych usługach DTC, aby dostosować się do strategicznych zmian w naszym podejściu do kuracji treści" – powiedziała 10 maja dyrektor finansowa The Walt Disney Company, Christine McCarthy. Wiadomo, że treści usuwane z platformy streamingowej mają na celu obniżenie kosztów. Podobną strategię podjęły wcześniej takie firmy jak Warner Bros. Discovery, a także AMC i SkyShowtime.

