Szczere słowa projektantki Agaty Dudy. Zdradziła, jaka naprawdę jest pierwsza dama

Agata Kornhauser-Duda często wzbudza wiele emocji swoimi stylizacjami. Od lat współpracuje z polskimi markami, a za jej kreacje odpowiadają najczęściej dwie projektantki. W najnowszym wywiadzie Dorota Goldpoint oceniła współpracę z żoną Andrzeja Dudy, zdradzając, jaka naprawdę jest pierwsza dama.

Projektantka Dorota Goldpoint szczerze o współpracy z Agatą Kornhauser-Dudą Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Nie jest tajemnicą, że Agata Kornhauser-Duda często stawia na oryginalne stylizacje. Jej kreacje bywają przedmiotem dyskusji wielu ekspertów w dziedzinie mody. Czasem zaskakuje swoimi ekstrawaganckimi propozycjami, choć dla niektórych jej styl bywa "nudny".

Projektantka Dorota Goldpoint szczerze o współpracy z Agatą Kornhauser-Dudą

Agatę Dudę ubierają zazwyczaj dwie projektantki: Ela Piorun i Dorota Goldpoint, które mają swoje butiki w centrum Warszawy. Na dodatek pierwsza dama wspiera również inne polskie biznesy, między innymi firmę De Marco. Teraz jedna ze wspomnianych stylistek zdecydowała się odsłonić kulisy współpracy z żoną prezydenta RP. Jak się okazało, 51-latka jest bardzo stanowcza.

"Pani prezydentowa Agata Duda jest bardzo konkretną osobą. Ja lubię pracować z osobami, które wiedzą, czego chcą. Bardzo jasno kierują swoje potrzeby, stawiają wymagania. Ta współpraca przebiega już od wielu lat, bardzo sprawnie. Państwo sami mogą ocenić efekty tej współpracy. To bardzo ważne dla mojej marki doświadczenie" – podkreśliła Dorota Goldpoint w rozmowie z "Super Expressem".

Jak się okazało, na wybór stylizacji ma wpływ wiele czynników. Jednak obydwie panie zwracają uwagę na to, by pod żadnym pozorem kreacje pierwszej damy nie były powtarzalne.

"Ważne jest to, że kiedy przygotowujemy kolekcje czy stylizację na dane wydarzenie, musimy też zaobserwować, co w poprzednim roku, w poprzednich latach dana Pierwsza Dama miała na sobie, aby nie powtórzyć koloru. Wpasować się w otoczenie, w kolorystykę otoczenia. To są bardzo ważne elementy, które muszą być brane pod uwagę. Zatem, patrzymy, obserwujemy, ale Pani Prezydentowa ma swój własny styl, któremu jest wierna i wokół tego stylu mam pole do popisu" – podsumowała projektantka.

Dawid Woliński ocenił styl Agaty Dudy

Dawid Woliński jest jednym z bardziej uznanych polskich projektantów mody. Szerszą popularność zawdzięcza dzięki udziałowi w programie "Top Model" telewizji TVN. Choć rzadko i niechętnie wypowiada się na temat stylizacji innych gwiazd, jakiś czas temu zdecydował się bardzo dyplomatycznie ocenić styl pierwszej damy.

"Ja jestem w ogóle kiepski z polityki, a zwłaszcza jeszcze kogoś, kto w niej nie uczestniczy, nie chciałbym o nim rozmawiać. Myślę, że zadaniem pierwszej damy nie jest wprowadzanie trendów na salony, tylko reprezentowanie głowy państwa, ale również samej siebie. Myślę, że ekstrawagancka stylizacja nie załatwi tutaj sprawy" – poinformował w rozmowie z Pudelkiem.

Projektant zdradził, że nie miałby nic przeciwko, by stawić czoła wyzwaniu, jakim byłoby przygotowanie kreacji dla pierwszej damy.

"Nie, nie popieram, ani nie potępiam (jej wyborów – przyp.red.). Rzadko widuję i nie miałbym chyba podstaw do oceny tej sytuacji (...) Ja myślę, że mógłbym przygotować taki projekt, dla kogoś, kto jest pierwszą damą i postarałbym się, żeby godnie reprezentowała dany kraj" – podsumował.