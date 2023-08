Woliński ocenił stylizacje Agaty Dudy. Nie zabrakło gorzkich słów pod adresem posłanek

Dawid Woliński w najnowszym wywiadzie ocenił styl ubierania się Agaty Kornhauser-Dudy. Projektant mody zwrócił uwagę na jedną rzecz. Juror programu "Top Model" telewizji TVN zdradził, że podjąłby się wyzwania, jakim byłoby przygotowania kreacji dla pierwszej damy. Oprócz tego wbił szpilę polskim posłankom.

Nie jest tajemnicą, że Agata Kornhauser-Duda często stawia na oryginalne stylizacje. Jej stylizacje, często bywają przedmiotem dyskusji wielu ekspertów w dziedzinie mody. Czasem zaskakuje swoimi ekstrawaganckimi propozycjami, choć dla niektórych jej styl bywa "nudny".

W ostatnim czasie, największe poruszenie wzbudziła stylizacja podczas wizyty prezydenta Republiki Korei z żoną. Wówczas stylista Michał Musiał przyznał, że "konstrukcja kreacji ją pogrążyła i wyglądała jak odwłok. Teraz swoje zdanie na temat stylu pierwszej damy zdradził Dawid Woliński, projektant i juror hitowego show telewizji TVN "Top Model".

Dawid Woliński rzadko wypowiada się na temat stylizacji innych gwiazd. Tym razem niechętnie i bardzo dyplomatycznie postanowił wypowiedzieć się o żonie prezydenta Andrzeja Dudy. Oceniając ubiór pierwszej damy, zwrócił uwagę na jej funkcję.

"Ja jestem w ogóle kiepski z polityki, a zwłaszcza jeszcze kogoś, kto w niej nie uczestniczy, nie chciałbym o nim rozmawiać. Myślę, że zadaniem pierwszej damy nie jest wprowadzanie trendów na salony, tylko reprezentowanie głowy państwa, ale również samej siebie. Myślę, że ekstrawagancja stylizacja nie załatwi tutaj sprawy" – poinformował w rozmowie z Pudelkiem.

W dalszej części wywiadu projektant podkreślił, że nie jest w stanie ocenić stylu Agaty Dudy. Tym samym zdradził, że nie miałby nic przeciwko, by stawić czoła wyzwaniu, jakim byłoby przygotowanie kreacji dla pierwszej damy.

"Nie, nie popieram, ani nie potępiam (jej wyborów – przyp.red.). Rzadko widuję i nie miałbym chyba podstaw do oceny tej sytuacji (...) Ja myślę, że mógłbym przygotować taki projekt, dla kogoś, kto jest pierwszą damą i postarałbym się, żeby godnie reprezentowała dany kraj" – podsumował.

Na koniec juror programu "Top Model" rozmowa zeszła na temat mody w polskim parlamencie i stylu posłanek. Zapytany o to, która ze reprezentantek świata polityki najlepiej się prezentuje, odpowiedział krótko: "Nie ma takiej".

Jak pisaliśmy w naTemat, Dawid Woliński wypowiedział się także na temat afery na froncie Stanowski-Janoszek. W rozmowie z Plotkiem, kiedy miał stanąć po jednej ze stron wybrał samozwańczą "gwiazdę Bollywood".

– Nie widziałem i nie będę oglądał tego materiału. Ja znam Natalię wiele lat. Była zawsze serdeczną, sympatyczną, pomocną osobą. Pomagała mi w takim dużym projekcie charytatywnym. Kiedy zaczynałem ze swoim domem dziecka, 11 lat temu, wyraziła chęć absolutną pomocy i zbieranie pieniędzy, dużych pieniędzy i datków na cały ten projekt. I zawsze będę do niej miał za to szacunek – zapewnił.

– Nigdy nie byłem fanem kina bollywoodzkiego, ani Bollywood, więc nie potrafię tego skomentować. Ja jestem fanem człowieka. I wszyscy, którzy starają się pomóc innym, a nie popsuć ich życie, są dla mnie wartościowymi osobami – zaznaczył.

Wbił też szpilę współtwórcy Kanału Sportowego. – Jest to dla mnie bardzo dziwna sytuacja, że dorosły facet (Krzysztof Stanowski – przyp. red.) kopie osobę leżącą już na ziemi kilka dobrych tygodni i cały czas mu to sprawia przyjemność. Dla mnie można powiedzieć, sytuację skomentować i zostawić, ale nie uzurpować sobie prawo do gnębienia. Niczym się nie różni od polityki w naszym kraju – ocenił.