Dzieci lidera Elektrycznych Gitar tworzą znany duet. Oto jak ich karierę ocenia ojciec

Nie wszyscy wiedzą, że dzieci założyciela kultowego zespołu Elektryczne Gitary mogą pochwalić się nie lada karierą w branży muzycznej. Dziś ich muzykę usłyszymy na antenie prawie każdego radia. W wywiadzie z naTemat Kuba Sienkiewicz tak wypowiadał się o swoich pociechach i ich przygodzie z Kwiatem Jabłoni.

Kuba Sienkiewicz opowiedział, co myśli o karierze swoich dzieci - duetu Kwiat Jabłoni. Fot. Piotr Matusewicz / East News

Kuba Sienkiewicz o swoich dzieciach, czyli duecie Kwiat Jabłoni

Kuba Sienkiewicz, lider Elektrycznych Gitar i lekarz neurolog, udzielił wywiadu Mateuszowi Przyborowskiemu w ramach cyklu #WYWIADówka, w którym zostały poruszone najróżniejsze kwestie: od wolności zaczynając, a na dzieciach kończąc.

Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie to rodzeństwo tworzące duet indie folkowy o nazwie Kwiat Jabłoni. Młodzi artyści mają na swoim koncie aż cztery nominacje do nagród Fryderyki (m.in. za najlepszy album roku – piosenka poetycka i literacka – za 2023 rok) i trzy studyjne albumu (czwarta płyta zatytułowany "Pokaz slajdów" jest w drodze i trafi do słuchaczy już 13 października bieżącego roku).

Na łamach naTemat wokalista i gitarzysta zespołu, który wydał na świat takie hity jak "To już jest koniec" i "Co ty tutaj robisz", z dumą wypowiadał się o swoich pociechach. – Cały czas odczuwam dumę z sukcesów moich dzieci Katarzyny i Jacka. To stan ciągły i nieustający – mówił.

– Dla mnie zasadniczym sukcesem i powodem do dumy jest to, że Kasia i Jacek proponują widowni rzeczy ambitne i alternatywne względem głównego nurtu muzyki popularnej, a przy tym udało im się zgromadzić bardzo szeroką widownię. Jestem im wdzięczny za to, że promują ciekawą estetykę, postawę obywatelską, ekologiczną, pro-zwierzęcą i weganizm – oznajmił Sienkiewicz.

Kasia od początku szkoły podstawowej mówiła, że będzie gwiazdą estrady. Zmartwiło mnie to, bo wiedziałem, jak estrada potrafi być kapryśna, a popularność nieprzewidywalna. Sam przecież nie planowałem kariery estradowej i wiedziałem, jak wielkim przypadkiem było to, że mi się udało. (...) Wszystko było pod górkę, dopóki nie wpadli na pomysł, by stworzyć duet oparty tylko na ich dwojgu. To chwyciło. Teraz już się nie obawiam. Kuba Sienkiewicz w cyklu #WYWIADówka

Kwiat Jabłoni zdobył Bursztynowego Słowika

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, w tegorocznym konkursie o Bursztynowego Słowika podczas Top of the Top Sopot Festivalu zwyciężył duet Kwiat Jabłoni. Laureaci statuetki zdradzili naTemat, jak czują się z tym wyróżnieniem.

– Czujemy się fenomenalnie. To jest po prostu chore, to co się dzieje – mówił w emocjach Kuba Sienkiewicz. – Tak szczerze, zupełnie się tego nie spodziewaliśmy, szaleństwo to jest – dodał w rozmowie z Kamilem Frątczakiem z Działu Showbiznes.

– Najbliższa przyszłość dotyczy wydania naszej płyty. Dokładnie 13 października wydajemy trzecią płytę o nazwie "Pokaz slajdów", a chwilę później, czyli od początku listopada ruszamy w naszą największą jak do tej pory trasę po Polsce. Będziemy grać w halach. Już można właściwie kupować bilety, więc bardzo zapraszamy. Bardzo chcemy się z wami spotkać jeszcze w tym roku – opowiedział nam muzyk.

