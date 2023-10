Trwa poszukiwanie kierowcy BMW. Pokazano, jak teraz może wyglądać

Wypadek na A1 wstrząsnął ostatnio Polską. Kierowca BMW miał według doniesień mediów uciec za granicę. Mógł też zmienić w międzyczasie wygląd. Pojawiła się już symulacja, która to pokazuje.

Trwa poszukiwanie kierowcy BMW. Tak teraz może wyglądać. Fot. Policja/"Gdziekolwiek jesteś"

Pokazał ją facebookowy profil "Gdziekolwiek jesteś". Na zdjęciach widzimy przerobioną fotografię, którą opublikowała policja. Jest na nich Sylwester Majtczak po zmianach – z brodą, wąsami, bez zarostu, ogolony na łyso.

Jak informowaliśmy we wtorek, Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim otrzymała wniosek o zmianę kwalifikacji wypadku na A1 na morderstwo. Wniosek skierowały rodziny ofiar śmiertelnego wypadku.

Wypadek na A1. Nowy wniosek do prokuratury

– Taki wniosek trafił dzisiaj do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, która wydała list gończy za Sebastianem Majtczakiem, który spowodował wypadek – powiedział w rozmowie z "Wydarzeniami" pełnomocnik rodziny z Myszkowa mec. Łukasz Kowalski. – To nie był wypadek, to było zabójstwo – twierdzą cytowani przez Polsat członkowie rodzin ofiar wypadku. Nowe informacje podał Polsat News. Kierowca BMW podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku poszukiwany jest listem gończym. To Sebastian Majtczak, czyli łódzki biznesmen.

Sebastian Majtczak podejrzany jest o to, że w dniu 16 września tego roku, około godz. 19:54 na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Sierosław (woj. łódzkie), jadąc lewym pasem drogi w kierunku Katowic, naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Swoje BMW miał prowadzić z prędkością wynoszącą nie mniej niż 253 km/h, w miejscu, gdzie obowiązywała dozwolona prędkość 120 km/h. Jego auto miało uderzyć w samochód marki kia, który zjechał na pas awaryjny i rozbił się o barierki ochronne. W aucie spłonęły trzy osoby.

Sprawą zajęły się też niemieckie media

O Majtczaku piszą też w Niemczech. Artykuł na jego temat zamieścił m.in. dziennik "Bild". 32-latek posiada bowiem podwójne obywatelstwo Polski i Niemiec. Dziennik wskazuje, że w związku z tym "ucieczka do Niemiec wydaje się oczywista". Co więcej, "Bild" podkreśla, że polscy śledczy mają nadzieję na pomoc niemieckiego wymiaru sprawiedliwości.

Poza tym portal w artykule: "Kierowca BMW zmiótł rodzinę przy prędkości 253 km/h" opisał dokładnie cały przebieg wypadku, korzystając z polskich źródeł, a postawę polskiego kierowcy tak ocenił: "Nonszalancko zmiótł całą rodzinę z drogi, a potem zaczął się ukrywać, jak tchórz. Teraz polska policja szuka zabójczego rajdowca Sebastiana Majtczaka Europejskim Nakazem Aresztowania". Media podawały, że mężczyzna może być m.in. na Dominikanie.