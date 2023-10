13-letnia Maja w poniedziałek wyszła do szkoły. Do dziś nie wróciła – trwają poszukiwania

Trwają intensywne poszukiwania 13-letniej dziewczynki. 2 października w poniedziałek Maja Kot wyszła z domu w Nowym Dworze Mazowieckim i udała się do szkoły. Do dzisiaj ( środa 4 października) do domu nie wróciła i w żaden sposób nie skontaktowała się ze swoimi bliskimi. Jej telefon komórkowy pozostaje nieaktywny. Rodzina jest bardzo zaniepokojona, policja publikuje wizerunek dziewczynki i prosi o pomoc.

Zaginęła Maja Kot. 13-latka wyszła do szkoły i nie wróciła do dziś Fot. policja

Zaginęła 13-letnia Maja Kot

2 października rano 13-letnia Maja Kot poinformowała swoich bliskich, że jak co dzień wychodzi z domu do szkoły. Od tamtej chwili nie ma z nią kontaktu. Do domu już nie wróciła, a jej telefon pozostaje nieaktywny. Oto, jak wyglądała dziewczynka.

Rysopis zaginionej Mai Kot

wzrost: 170 cm

waga: 56 kg

sylwetka: szczupła

włosy: brązowe, do ramion

oczy: brązowe

uszy: przylegające, normalne

nos: prosty

Ważne jest, jak dokładnie ubrana była dziewczynka w dzień zaginięcia. Miała na sobie wtedy kolorową bluzę z fioletowymi rękawami i kapturem, jasną koszulkę oraz czarne jeansy. Wzięła ze sobą także plecak w białe jednorożce. Wzięła ze sobą również swoją komórkę, która nie odpowiada.

Policja apeluje o pomoc i podkreśla, że jeśli ktokolwiek posiada informacje na temat miejsca pobytu Mai Kot lub widział ją w dniu zaginięcia bądź później, proszony jest o natychmiastowy kontakt z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim pod numerem telefonu (47) 72 44 901 lub 213. Informacje można także przekazywać najbliższej jednostce Policji. Służby wskazują, że każda informacja, nawet ta najmniejsza, może być kluczem do odnalezienia zaginionej Mai Kot. Policja apeluje o pomoc i współpracę mieszkańców oraz wszystkich, którzy mogą przyczynić się do odnalezienia 13-latki.

Krzysztof Dymiński nadal zaginiony

Przypomnijmy, 16-letni Krzysztof Dymiński zaginął w maju. W sobotę rano 27 maja wyszedł z domu w miejscowości Pogroszew-Kolonia pod Ożarowem Mazowieckim i udał się do Warszawy, gdzie zarejestrowały go kamery monitoringu.

Wiadomo, że wysiadł na przystanku Ciepłownia Wola, tam przesiadł się do 105 i pojechał w stronę Ronda Daszyńskiego. Następnie dojechał metrem do Dworca Gdańskiego, a potem skierował się do parku Traugutta. Po raz ostatni kamera zarejestrowała go na Moście Gdańskim. Tam ślad po nastolatku się urwał, a chłopak do dziś nie wrócił do domu.

Jak w naTemat pisała Katarzyna Zuchowicz, wielu ludzi codziennie nie ustaje w staraniach, żeby 16-latka odnaleźć. Na specjalnej grupie na Facebooku internauci dzielą się tropami, planują rozwieszanie plakatów i na nagraniach, i zdjęciach z całej Polski szukają chłopca.

Policja przypomina rysopis Krzysztofa w chwili zaginięcia: wzrost 175 cm, ciemne blond włosy, niebieskie oczy, szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. Nosi stały aparat na zębach (górny i dolny łuk).

I apeluje: "Wszystkie osoby, które widziały zaginionego, proszone są o pilny kontakt z: Wydziałem Kryminalnym KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach,05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 276, tel: 47 724 3235, 47 724 39 00, 47 724 3901".