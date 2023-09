Tajemnicze zaginięcie Anety Szubryt. Trop za Polką urywa się w Tajlandii

Alan Wysocki

A neta Szubryt nad ranem wyszła z domu rodzinnego i ślad po niej zaginął. Jak się okazało, 23-latka wyjechała z Wrocławia do Monachium, a stamtąd udała się do Tajlandii. Do Bangkoku ruszyli detektywi, którzy wcześniej prowadzili działania w sprawie zamordowanej Anastazji Rubińskiej z greckiej wyspy Kos.