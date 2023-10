Właśnie ruszyła kolejna edycja programu DiscoverEU, dzięki któremu 10 tysięcy młodych ludzi będzie miało szansę zwiedzić Europę koleją, bez ponoszenia kosztów biletów. Dodatkowo przewidziane są również zniżki na bilety do popularnych europejskich atrakcji. Jakie warunki należy spełnić, by wziąć udział w programie?

Pociąg na trasie Bar - Belgrad fot. unsplash.com / John Nezon

Podróż dookoła Europy to marzenie wielu młodych ludzi. Wiąże się to jednak z ogromnymi wydatkami, przede wszystkim na transfery pomiędzy krajami. Istnieją jednak programy, które mają na celu nieco zredukować koszty takiej podróży.

DiscoverEU to inicjatywa Unii Europejskiej (UE) zaprojektowana specjalnie dla młodych Europejczyków, która umożliwia im podróżowanie po Europie za darmo lub po bardzo niskich kosztach. Program ma na celu promowanie zrozumienia kultury, historii i różnorodności krajów europejskich oraz umożliwienie młodym ludziom poznanie innych kultur i nawiązanie międzynarodowych przyjaźni.

Głównym elementem programu DiscoverEU są darmowe bilety kolejowe, które pozwalają młodym Europejczykom podróżować po kontynencie. Bilety te umożliwiają podróżowanie pociągami przez wiele krajów europejskich przez maksymalnie 30 dni.

Aby zakwalifikować się do programu DiscoverEU, młodzi ludzie muszą spełniać określone kryteria, a konkretnie być z rocznika 2005, który w tym roku obchodzi swoje 18 urodziny.

Program jest dostępny dla obywateli krajów członkowskich UE, co oznacza, że ​​uczestnicy muszą posiadać obywatelstwo jednego z krajów UE lub być rezydentami stałymi w jednym z tych krajów. Dopuszczeni są również obywatele krajów, które biorą udział w programie Erasmus+, czyli Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji.

Liczba biletów, które zostaną przyznane osiemnastolatkom z danego kraju, jest proporcjonalna do liczby ludności.

Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 4 października 2023 r. (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) do 18 października 2023 r. (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli). Zgłaszać można się poprzez specjalny formularz.

Do programu zakwalifikuje się 10 tysięcy osób, które mogą zgłosić się do niego samodzielnie lub w maksymalnie czteroosobowych grupach. Po wyrażeniu chęci do wzięcia udziału w programie, na maila otrzymamy link do formularza, w którym należy odpowiedzieć na pytania związane z Parlamentem Europejskim i programem Erasmus+.

Laureaci, którzy zostaną wyłonieni poprzez losowanie, będą mogli odbyć podróż trwającą co najmniej 1 dzień i co najwyżej 30 dni w okresie od 1 marca 2024 roku do 31 maja 2025 roku. Otrzymają także specjalną kartę zniżkową, dzięki której wstęp do obiektów turystycznych, a także korzystanie z transportu miejskiego będzie zdecydowanie tańsze.

Program DiscoverEU jest nie tylko sposobem na zwiedzanie kontynentu, ale także na rozwijanie umiejętności społecznych, kulturowych i językowych. Ma również na celu stworzyć dla młodych ludzi okazję zdobycia doświadczenia, które może być cenne w przyszłym życiu zawodowym i osobistym.

