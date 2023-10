Nie żyje ks. Krzysztof Winkler. Był kapelanem w szpitalu

Archidiecezja Katowicka przekazała, że zmarł ksiądz Krzysztof Winkler. W ostatnich latach posługiwał przede wszystkim jako kapelan szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Miał 61 lat.

Nie żyje ks. Krzysztof Winkler. Miał 61 lat, nie podano przyczyny śmierci. Fot. PARAFIA ŚW. HERBERTA W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

3 października 2023 roku Archidiecezja Katowicka przekazała, że odszedł ksiądz Krzysztof Winkler. "Z przykrością zawiadamiamy, że w 61. roku życia i 36. roku kapłaństwa (rocznik święceń 1988), zmarł śp. ksiądz Krzysztof Winkler" – czytamy w komunikacie na stronie internetowej. Portal Gosc.pl podał, ks. Winkler zmarł o godzinie 4:25 nad ranem.

We wspomnieniu archidiecezji o napisano nim, że kiedy w wieku 18 lat wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, ówczesny proboszcz scharakteryzował kandydata następującymi cechami: "poważny, spokojny, opanowany, ułożony, trochę małomówny, punktualny, sumienny, z naturalnymi inklinacjami do głębszego życia wewnętrznego".

Ostatnio duchowny był m.in. kapelanem szpitalnym

Ksiądz Krzysztof Winkler przez swoją posługę działał w wielu miejscach, ale po tym jak w 2016 roku został zwolniony z urzędu proboszcza parafii w Suszcu i miał pozostać tam do pomocy duszpasterskiej jako rezydent, dwa miesiące później został jednak skierowany do pomocy duszpasterskiej w Parafii Świętego Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim.

"Tam podjął się katechizacji w Zespole Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i posługi kapelana w lokalnym szpitalu" – podano.

Pogrzeb ks. Krzysztofa Winklera

Pogrzeb zaplanowano na 7 października 2023 roku. Najpierw w Parafii Świętego Herberta Biskupa w Wodzisławiu Śląskim od godz. 8:30 zmówiona zostanie modlitwa różańcowa, o godz. 9:00 księża odprawią mszę świętą.

Kolejne uroczystości odbędą się w Parafii Matki Bożej Szkaplerznej i Świętego Piusa X w Jejkowicach. Tam o godz. 11:30 żałobnicy zmówią modlitwę różańcową, a o godz. 12:00 odbędzie się msza święta pogrzebowa.