Patryk Jaki przegrał proces wyborczy. Musi przeprosić posłankę KO

Europoseł Patryk Jaki musi przeprosić posłankę KO Agnieszkę Pomaską po przegranym procesie w trybie wyborczym. Chodziło o zdjęcia polityczki stojącej obok samochodu z wulgarnym napisem. Wyrok jest już prawomocny.

Agnieszka Pomaska wygrywa z Patrykiem Jakim w sądzie. Wyrok jest prawomocny Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

– Sąd Apelacyjny w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym oddalił zażalenie europosła Partyka Jakiego na postanowienie Sadu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 października 2023 roku – przekazała koordynator ds. kontaktów sądu ze środkami masowego przekazu Anna Kanabaj-Michniewicz, cytowana przez portal Interia. Posiedzenie odbyło się w czwartek.

Jaki przegrywa proces w trybie wyborczym. Musi przeprosić

Wyjaśniła ona również, iż "Sąd Apelacyjny stwierdził, że użycie przez Patryka Jakiego sformułowania 'wulgarni zdrajcy', które zostało także, a może nawet w szczególności, odniesione do wnioskodawczyni Agnieszki Pomaskiej, w zestawieniu jej wizerunku z samochodem, na którym znajduje się obraźliwy napis, jest informacją, która w sposób nieprawdziwy określa wnioskodawczynię kandydatkę na posła jako osobę wulgarną".

Od tego postanowienia nie ma skargi kasacyjnej. Podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Europoseł związany z Suwerenną Polską musi zatem w przeciągu 48 godzin od uprawomocnienia się orzeczenia przez siedem dni na Facebooku zamieszczać takie przeprosiny: "Przepraszam panią Agnieszkę Pomaską za użycie w stosunku do niej słów, że jest wulgarnym zdrajcą".

Co więcej, polityk ma wpłacić 1,5 tys. zł na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Warszawie w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się postanowienia. Tak z kolei zdecydował sąd I instancji.

To nie jedyny proces w trybie wyborczym, który wygrała polityczka KO. W tym tygodniu przeprosiny zamieściła już europosłanka PiS Anna Zalewska.

Pomaska wygrała też proces z Anną Zalewską

Jak informowaliśmy w naTemat, Zalewska wypełniła w środę nakaz Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który w trybie wyborczym orzekł, że europosłanka PiS musi przeprosić Agnieszkę Pomaską. Chodzi o wpis nawiązujący do zdjęcia, na którym posłanka KO rozdaje ulotki koło samochodu z wulgarnym napisem. Zalewska stwierdziła w nim, że program przeciwników politycznych PiS to "hejt i nienawiść".

Polityczka PiS musiała opublikować przeprosiny w serwisie X (dawny Twitter) w ciągu 24 godzin. Zrobiła to niedługo przed północą, zaznaczając w swoim tweecie, że robi to "w poczuciu głębokiej niesprawiedliwości". Do wpisu załączyła screena czarnej planszy, na której drobną białą czcionką napisana jest treść przeprosin.

Agnieszka Pomaska opublikowała na swoim koncie w X screen wpisu Zalewskiej, na którym tekst przeprosin jest znacznie większy. "Trochę powiększyłam, żebyście nie musieli czytać przez lupę" – stwierdziła. "Pomóżcie, proszę – niech o kłamstwach polityków PiS usłyszą w każdym zakątku Polski" – zaapelowała.