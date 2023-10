W sobotę odbyła się konwencja Lewicy, na której wyemitowano nagranie z przemową Aleksandra Kwaśniewskiego. Były prezydent nie mógł pojawić się tam osobiście, gdyż przebywa w szpitalu i czeka na zabieg. Zwrócił się szczególnie do osób, które nie wiedzą, na kogo zagłosować w wyborach.

Aleksander Kwaśniewski wchodzi do kampanii wyborczej. "Serce po lewej" Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

– Zawsze głosowałem na Lewicę, serce mam po lewej stronie i uczynię to raz jeszcze z przekonaniem i pewnością, że to dobrze ulokowany głos – powiedział były prezydent. Do wyborców zwrócił się słowami, które sugerują, że wierzy w nowy początek dla polskiej Lewicy.

Specjalne nagranie z Kwaśniewskim na konwencji Lewicy. Zwrócił się z apelem

Aleksander Kwaśniewski zaapelował do stałych wyborców partii, przypominając, by i tym razem, kierując się "sercem po lewej stronie", dokonali wyboru zgodnego ze swoimi poglądami. – Zwracam się do tych, którzy na Lewicę głosowali zawsze. Nie zapomnijcie oddać tego głosu raz jeszcze 15 października – powiedział.

Zwrócił się także do tych, którzy na jakiś czas odeszli od popierania tej partii i dziś są w grupie niezdecydowanych wyborców. – Zwracam się do tych, którzy wątpili, szukali w międzyczasie innych partii, koalicji czy zostawali w domu – mówił były prezydent. – Dziś czas powrócić. Zaufać raz jeszcze Nowej Lewicy – dodał. Nie zapomniał również o wyborcach, którym nigdy nie było po drodze z lewicą, a także do młodych, dodając, że powinna ich przekonać "konsekwencja i wiarygodność" członków Lewicy.

– I zwracam się do tych, którzy jeszcze nigdy nie głosowali na Lewicę, szczególnie do młodych. Jeżeli spojrzycie na programy, na ludzi, ocenicie ich konsekwencje i wiarygodność, to przekonacie się, że głos na Lewicę nie będzie zmarnowany – mówił Kwaśniewski. Co więcej, były prezydent wskazał, że to obecność Lewicy w parlamencie jest nadzieją na "dobrą, polską demokrację". Jego zdaniem Polsce potrzebna jest Nowa Lewica, co udowodniły ostatnie cztery lata. Podkreślał również, że to Lewica jest gwarantem spełnienia postulatów kluczowych, tych tak dobrze rozumianych przez młodych obywateli. Wśród nich były prezydent wymienił m.in. prawa kobiet czy świeckie państwo.

– [Lewica – red.] jest gwarantem, że osiągniemy postęp w usługach publicznych, w dobrej edukacji, lepszej ochronie zdrowia. W budowaniu żłobków i przedszkoli, żeby rodziny mogły się rozwijać bez obawy o swoje kariery zawodowe – przekonywał Kwaśniewski.

Podkreślił, że Polsce potrzebna jest koalicja, która zostanie stworzona przez partie dzisiejszej demokratycznej opozycji, ale gdzie ważną rolę będzie odgrywać Lewica.

Aleksander Kwaśniewski w szpitalu

Przypomnijmy, że Aleksander Kwaśniewski ma poważne problemy zdrowotne od lata tego roku, gdy przeszedł operację kolana. Rekonwalescencja przedłuża się, a były prezydent zmuszony jest chodzić o kulach.

Jak pisaliśmy w naTemat, w szpitalu wszczepiono mu także groźną bakterię. W czasie sobotniej konwencji ze sceny rzecznik Lewicy Marek Kacprzak poinformował, że były prezydent wciąż zmaga problemami zdrowotnymi. – Musi udać się na kolejny zabieg – mówił Kacprzak.