Przepychanka przed spotkaniem z Kaczyńskim. Interweniowała ochrona

O godzinie 18:30 rusza debata w TVP, w której wezmą udział między innymi Donald Tusk i Mateusz Morawiecki. Tymczasem w Przysusze jest Jarosław Kaczyński i zgodnie z zapowiedzią, Michał Kołodziejczak, wraz z innymi działaczami Agrounii. Próbowali oni wejść na teren spotkania z prezesem PiS. Doszło wówczas do przepychanki, która trwała kilka minut.

Przepychanka przed spotkaniem z Jarosławem Kaczyńskim w Przysusze. Fot. Twitter / Klaudiusz Michalec

Przepychanka pomiędzy działaczami Agrounii a ochroniarzami trwała kilka minut, aż ochroniarze zasunęli metalową bramę. Według dziennikarza Onetu, ochrona zdecydowała się zamknąć bramę i nikogo nie wpuszczać. Przed bramą zostało około 50 osób, w tym kilka z Agrounii. Ochroniarze starają się wpuszczać zapisanych na listę ludzi.

Działacze Agrounii czekają pod bramą. Takie informacje przekazał Piotr Rogoziński z Onetu. – Gdybyśmy chcieli, to byśmy tę bramę sforsowali, ale nie będziemy przepychać się z władzą, która już w poniedziałek odejdzie – komentował Michał Kołodziejczak. –Będziemy czekać tu dalej na prezesa Kaczyńskiego – dodał.

– Odsłuchaliśmy apelu Jarosława Kaczyńskiego, że tutaj spotyka się z obywatelami, bo chce z nimi rozmawiać. Co to za zaproszenie? Co to za wykluczenie? Nie ma żadnych list, kłamie pan, bo macie w genach kłamstwo – kontynuował lider Agrounii. Jak mówił, przyjechał zadać prezesowi PiS kilka pytań. – Ja takiego czegoś nie przyjmuję. Państwo wam płonie, a wy się przejmujecie, czy spłonie wam budynek – mówił Kołodziejczak. Przypomnijmy: Jarosław Kaczyński uchylił się od debaty z Donaldem Tuskiem, która odbędzie się w TVP (Studio ATM przy ul. Wał Miedzeszyński).

Debata w TVP. Dlaczego stacja ją ukrywa?

Jak informowaliśmy w naTemat, TVP nie informuje widzów, że debata się odbędzie. W "Wiadomościach" próżno było szukać o niej jakiejkolwiek wzmianki. Dlaczego? Czyżby obawiano się przy Woronicza jej wyniku?

Debata w TVP. Gdzie i kiedy ją oglądać?

Debata odbędzie się już dziś, 9 października o godzinie 18:30. Zostanie wyemitowana w TVP 1, TVP Info oraz TVP Polonia. W internecie można ją też będzie obejrzeć na takich platformach jak WP Pilot czy polonia.tvp.pl. Należy zwrócić uwagę, że wcześniej mówiono o godzinie 21:00, ale stacja zmieniła w ostatniej chwili swoją ramówkę.

W debacie wezmą udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości (Mateusz Morawiecki), Koalicji Obywatelskiej (Donald Tusk), Lewicy (Joanna Scheuring-Wielgus), Trzeciej Drogi (Szymon Hołownia), Konfederacji (Krzysztof Bosak) i KW Bezpartyjnych Samorządowców (Krzysztof Maj).