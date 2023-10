Kuriozalny początek debaty, pytanie Rachonia dłuższe niż odpowiedź. Tusk od razu wbił szpilę

Rafał Badowski

P ierwsze pytanie w debacie dotyczyło migracji. Oczywiście skierowano je do Donalda Tuska. Jednak prowadzący Michał Rachoń tak długo je zadawał, że trudno było zrozumieć o co chodzi. Za to Tusk otrzymał chyba mniej czasu na odpowiedź niż trwało zadawanie pytania przez prowadzącego.